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Общество7 октября 2022 14:47

Читатели «КП»-Кемерово» выбрали свою «Леди МЧС Кузбасса»

Победительницей онлайн-голосования стала Елена Огурцова из Юрги
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
За юргинку Елену Огурцову читатели нашего сайта проголосовали более 9600 раз.

За юргинку Елену Огурцову читатели нашего сайта проголосовали более 9600 раз.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На сайте «Комсомолки» завершилось онлайн-голосование в конкурсе «Леди МЧС Кузбасса». Напомним, его участницами стали десять финалисток конкурса «Леди Главного управления МЧС по Кемеровской области», которые успешно прошли другие испытании по теоретической и физической подготовке.

15 суток длилось голосование за леди в погонах. К исходу первой недели в лидеры выбились три участницы: Дарья Ларюкова из Киселевска, Эмилия Ленц из Осинников и Елена Огурцова из Юрги. Ожесточенная борьба продолжалась до последнего дня. В итоге наибольшее количество голосов набрала Елена Огурцова. За нее проголосовали 9 672 раза. На втором месте Эмилия Ленц, у которой 8 358 «сердечек», и третье осталось за Дарьей Ларюковой, получившей 5 667 голосов.

«Леди МЧС Кузбасса», по версии читателей «КП», работает диспетчером центрального пункта пожарной связи. Свою работу она называет «профессией мечты». Елене - 33 года, и она мама двоих детей - сына и дочери, которых воспитывает вместе с мужем, кстати, тоже сотрудником пожарной охраны.

Своим жизненным девизом Елена Огурцова считает фразу: «Я смогу! У меня все получится!».

И по крайней мере в онлайн-голосовании «Комсомолки» этот девиз свою хозяйку не подвел: у нее действительно получилось! С чем редакция «КП»-Кемерово» Елену Огурцову и поздравляет от всей души!

Торжественное поздравление победительницы нашего конкурса состоится в день церемонии награждения финалисток конкурса «Леди МЧС Кузбасса» от Главного управления МЧС по Кемеровской области в пятницу, 14 октября.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ