Читатели «КП»-Кемерово» выбрали свою «Леди МЧС Кузбасса»

За юргинку Елену Огурцову читатели нашего сайта проголосовали более 9600 раз. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На сайте «Комсомолки» завершилось онлайн-голосование в конкурсе «Леди МЧС Кузбасса». Напомним, его участницами стали десять финалисток конкурса «Леди Главного управления МЧС по Кемеровской области», которые успешно прошли другие испытании по теоретической и физической подготовке.

15 суток длилось голосование за леди в погонах. К исходу первой недели в лидеры выбились три участницы: Дарья Ларюкова из Киселевска, Эмилия Ленц из Осинников и Елена Огурцова из Юрги. Ожесточенная борьба продолжалась до последнего дня. В итоге наибольшее количество голосов набрала Елена Огурцова. За нее проголосовали 9 672 раза. На втором месте Эмилия Ленц, у которой 8 358 «сердечек», и третье осталось за Дарьей Ларюковой, получившей 5 667 голосов.

«Леди МЧС Кузбасса», по версии читателей «КП», работает диспетчером центрального пункта пожарной связи. Свою работу она называет «профессией мечты». Елене - 33 года, и она мама двоих детей - сына и дочери, которых воспитывает вместе с мужем, кстати, тоже сотрудником пожарной охраны.

Своим жизненным девизом Елена Огурцова считает фразу: «Я смогу! У меня все получится!».

И по крайней мере в онлайн-голосовании «Комсомолки» этот девиз свою хозяйку не подвел: у нее действительно получилось! С чем редакция «КП»-Кемерово» Елену Огурцову и поздравляет от всей души!

Торжественное поздравление победительницы нашего конкурса состоится в день церемонии награждения финалисток конкурса «Леди МЧС Кузбасса» от Главного управления МЧС по Кемеровской области в пятницу, 14 октября.