В Кузбассе женщина и трое маленьких детей погибли при пожаре

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Страшная трагедия произошла в кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий. Вечером 19 января в частном доме в селе Красное случился пожар, который унес жизни четырех человек: женщины и трех маленьких детей, младшему из которых было всего два года.

Пока непонятно, что именно произошло в доме. У следователей, которые работают на месте трагедии, нет даже предварительной причины, что же могло случиться. На данный момент известно лишь то, что в этом доме проживала многодетная семья. Мать ушла на работу и оставила детей - им было 2, 4 и 6 лет - под присмотром своей 56-летней знакомой. Примерно в 18.30 в оперативную службу поступил звонок от соседей, которые заметили дым, идущий из дома. Прибывшие не место спасатели потушили огонь и обнаружили тела погибших. На кадрах с места трагедии, которые опубликовал Следственный комитет по Кемеровской области, видно, что сам дом после пожара уцелел, но внутри все сгорело полностью.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены экспертизы, которые установят причину смерти женщины и детей и определят, из-за чего возник пожар. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место трагедии для координации действий правоохранительных органов и правовой оценки обстоятельств случившегося выехал и.о. прокурора Ленинск-Кузнецкого района Александр Вавилонский.

Напомним, что в начале этого года в Кузбассе произошла другая страшная трагедия - в частном доме, оборудованном под социальный приют, произошел пожар, который унес жизни 22 постояльцев.