В ходе осмотра места происшествия были обнаружены останки еще двух человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Число погибших при пожаре в социальном приюте в Кемерове возросло до 22 человек. Во время разборов нашли останки еще двух человек, об этом сообщил СКР.

В ночь на субботу, 24 декабря, на улице Таврической сгорел частный дом, в котором располагался нелегальный дом престарелых. В огне погибли большинство постояльцев. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела 20 пожилых людей. Однако сейчас число жертв пожара увеличилось. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ходе осмотра места происшествия были обнаружены останки еще двух человек. Таким образом, количество погибших увеличилось до 22 человек. Напомним, что еще шесть человек пострадали в пожаре, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Кузбасс для оказания практической помощи в расследовании гибели людей при пожаре направлены криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским.

После трагедии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил проверить все се организации, стационарно оказывающие социальные услуги.