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В Кемерове в частном доме престарелых из-за пожара погибли 20 человек.

Пожар в частном доме престарелых на улице Таврической вспыхнул ночью. В это время все постояльцы уже спали – на часах было 2:21. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горела крыша постройки, огонь вырывался из окон. Огнеборцы приступили к поиску людей и тушению пожара – им удалось спасти нескольких пострадавших и обнаружить тела шести погибших. Пожар удалось потушить спустя час - в 03:49. После этого спасатели начали разбор завалов, в ходе которого были обнаружены другие погибшие старики. На данный момент, по данным МЧС России, известно о 20 погибших.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в пожаре пострадали шесть человек. У четырех из них диагностировано отравление продуктами горения легкой степени, еще двое госпитализированы с ожогами.

Предварительная площадь пожара составила 180 м2. Сейчас разбор завалов продолжается. К работе привлечены более 80 человек, 31 единица техники.

На место трагедии для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Ведомство проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в СК РФ по Кемервоской области по факту пожара возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работает следственная группа.

Напомним, что в ночь на 8 января 2022 года в похожем доме престарелых в Кемерове при пожаре погибли четыре человека. Сейчас дело передано в суд.