Преподаватель из Кузбасса поверила в награду за поимку преступников и перевела мошенникам 14,2 миллиона рублей

14,2 млн рублей - максимальная сумма, которая когда-либо похищалась мошенниками у жителей Кемеровской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Верится с трудом, но преподаватель из кузбасского города Осинники установила своеобразный рекорд региона: женщина добровольно перевела мошенникам 14,2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, из них всего 1,9 миллиона были ее собственными сбережениями, остальные деньги она взяла в долг, в том числе под залог имущества.

Мошенники вышли на 59-летнего преподавателя одного из учебных учреждений Осинников в начале декабря. Позвонили под видом «службы безопасности Центробанка» и под стандартным для аферистов предлогом: якобы посторонние от имени горожанки оформили крупный кредит и его вот-вот перечислят на свои счета. Но «служба безопасности» зафиксировала незаконную операцию и временно ее «заморозила», но во избежание хищения денег женщине необходимо самой подтвердить заявку на кредит и перевести все средства на специальный «безопасный счет».

- Кроме того, все ваши счета теперь тоже в опасности, так как все ваши персональные данные теперь известны мошенникам, скомпрометированы, - убеждал собеседник жительницу Осинников, настаивая на том, что и все ее личные сбережения тоже должны быть переведены на «специальные резервные счета» для пущей сохранности. Вернее на один — специально созданный именно для нее, который застрахован и за которым будут следить полицейские, чтобы вычислить, кто из сотрудников банка причастен к преступлениям. В итоге под диктовку собеседника на протяжении 39 дней преподаватель перевела помимо 1,9 миллиона рублей собственных сбережений, более 4,2 миллиона рублей, оформленных в кредит, в том числе под залог имущества, и 8 миллионов рублей, взятых у знакомых в долг. Всего 14,2 миллиона рублей, что стало абсолютным рекордом для Кемеровской области среди похищенных аферистами средств у одного человека.

Позднее в дежурной части городского отдела полиции, педагог заявила, что знала о такой схеме мошенничества, неоднократно читала об этом в разных СМИ, но почему-то поверила собеседнику. Возможно не последнюю роль в этом сыграла обещанная жительнице Осинников награда за помощь в поимке преступников, которую ей пообещали выплатить во время возврата денег. Женщина уверяет, что сумму вознаграждения ей якобы не назвали, но не исключено, что педагог в этом случае просто лукавит. Что ее жестоко обманули, жительница Кузбасса поняла лишь после того, как начала выяснять у «сотрудника службы безопасности», когда ей вернут деньги, а тот в ответ отключился и вообще пропал из зоны доступа.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», санкциями которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Полицейские пытаются установить подозреваемых в преступлении.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала, что с начала января уже 101 кузбассовец стал жертвой телефонных и интернет-мошенников, из них 63 - только за последнюю неделю. Общая сумма причиненного ущерба до рекорда жительницы Осинников составляла почти 18,3 миллиона рублей.

В связи с этим случаем полиция еще раз напоминает, что в случае звонка от неизвестного, который представляется сотрудником службы безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов и сообщает о блокировке вашей карты, попытках мошенников похитить ваши деньги или оформить на вас кредит, порекомендует срочно перечислить все накопления на «безопасный счет», необходимо прервать разговор, не выполняя никаких операций.