В Кузбассе прошел торжественный прием в честь Дня работника дорожного хозяйства

Фото: АПК.

В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием в честь Дня работника дорожного хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье октября. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в этой сфере на территории региона задействовано около 20 тысяч специалистов - от строителей до работников профильных предприятий. Также глава региона поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

По поручению губернатора Сергея Цивилева, награды дорожникам вручил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу семи сотрудникам отрасли объявлена благодарность министерства транспорта РФ. Также главного инженера Тяжинского дорожно-строительного управления Сергея Антоненко и машиниста погрузчика общества «Автодор» Юрги Андрея Дрогайцева наградили нагрудным знаком «Почетный дорожник России» от министерства транспорта. Генеральному директору общества «Кузбассдорфондпроект» в Кемерове Рашиде Захарой вручили медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III.

Также медали «За служение Кузбассу» и «За веру и добро» получили 13 специалистов сферы дорожного хозяйства. Генеральный директор Чебулинского дорожного-строительного управления Андрей Филимонов награжден почетным знаком «Золотой знак Кузбасс». Звания «Заслуженный дорожник Кузбасса» получили еще три специалиста. Начальник производственного отдела общества «Кемеровоспецстрой» Алексей Мягких награжден медалью «Алексея Леонова». Коллектив общества «Кемеровоспецстрой» награжден «Памятным адресом» губернатора Кузбасса.

Кроме того, ученик 4 класса Гимназии № 41, соведущий в региональном тревел-шоу «Гуляем по Кузбассу» Максим Сухих получил медаль «Надежда Кузбасса».