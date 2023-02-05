Руководителя и сотрудника кузбасского Роспотребнадзора обвиняют во взятках более 1 млн рублей

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Главе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгению Оксу и начальнику юридического отдела ведомства предъявлено обвинение в получении взятки более миллиона рублей. Подробности громкого дела раскрыли в СУ СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, 62-летний и 56-летняя обвиняемые участвовали в преступной схеме: за денежное вознаграждение от 42-летнего предпринимателя они покровительствовали организации, которой тот руководил. Каждый раз сумма взяток составляла от 100 до 300 тысяч рублей. В общей же сложности с июня 2022 года обвиняемые получили более миллиона рублей.

О незаконной деятельности стало известно сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кемеровской области и регионального УФСБ. Были возбуждены два взаимосвязанных уголовных дела: о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В квартирах и по месту работы сотрудников Роспотребнадзора и предпринимателя прошли обыски. Следователи изъяли документацию и деньги, полученные в качестве взятки.

Каждому из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд посчитал, что в случае избрания более мягкой меры, фигуранты могут скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства или как-то иначе помешать производству по уголовному делу. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 31 марта.