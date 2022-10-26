В Кузбассе приняли закон для поддержки семей участников специальной военной операции

Депутаты приняли законопроект единогласно. Фото: официальный сайт парламента Кузбасса

Депутаты кузбасского Парламента приняли закон, предусматривающий меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Парламента Кузбасса.

Власти Кузбасса с первых дней объявления в стране частичной мобилизации стали вводить различные меры поддержки военнослужащих, и этот список постоянно расширялся. Сегодня депутаты приняли единый региональный Закон «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», в котором прописаны все льготы, на которые могут рассчитывать близкие солдат.

Так, согласно документу, семьи кузбассовцев, отправившихся в зону СВО, смогут без очереди получить для ребенка место в детском саду, им не придется оплачивать проезд в общественном транспорте и горячее питание в школах. Кроме того, для детей военных организуют бесплатный отдых в санаториях, которые подведомственны региональным исполнительным органам власти. В числе мер поддержки также: оплата обучения в профессиональных образовательных организациях и вузах, ежемесячная социальная выплата для студентов, обучающихся на платной основе очно и бесплатное проживание в общежитии. Три последние льготы распространяются на правоотношения, возникшие с 10 октября.

- Меры будут предоставляться жителям Кузбасса вне зависимости от места и времени призыва или заключения контракта участником СВО, - сообщили в пресс-службе Парламента Кузбасса, подчеркнув, что льготы могут получить супруги, дети и родители военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан. В случае гибели военнослужащего, меры поддержки за членами его семьи сохранятся.

По словам председателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина, депутаты приняли законопроект единогласно.

На заседании также было озвучено финансирование, необходимое для поддержки семей военнослужащих. По данным агентства «Интерфакс», из областного бюджета предусмотрят расходы в размере 80 миллионов рублей в течение двух лет: 28,4 млн рублей в 2022 году, 53,7 млн рублей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что всем мобилизованным из Кузбасса перечислили единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.