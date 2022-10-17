Всем мобилизованным кузбассовцам выплатили по 200 тысяч рублей

Выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всем мобилизованным из Кузбасса с 21 сентября, перечислили региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, по решению которого в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения.

Глава региона отметил, что выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно. Сергей Цивилев уточнил, что мобилизованные обеспечены всем необходимым, но важно, чтобы бойцы были уверены, что у них все в порядке дома.

Напомним, губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева. Он знакомится лично с семьей каждого бойца, а именно звонит и приходит в дом.

В сборе документов для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному, помогали специалисты, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях близким бойцов. Они могут обратиться за психологической помощью и за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми. Также власти Кузбасса внесли в региональный закон «О транспортном налоге» изменения, которые предусматривают льготы для контрактников и добровольцев, мобилизованных жителей, которые принимают участие в СВО на Украине.

Кроме того, мобилизованные жители Кузбасса, которые сейчас проходят подготовку в учебном центре Омска, сыграли сразу семь свадеб. Перед отправкой некоторые пары не успели узаконить отношения.