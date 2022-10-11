Мобилизованные из Кузбасса сыграли в учебке сразу семь свадеб

Из Кузбасса в Омск для заключения брака со своими избранниками приехали семь жительниц региона. Фото: АПК.

Мобилизованные жители Кузбасса, которые сейчас проходят подготовку в учебном центре Омска, сыграли сразу семь свадеб. По поручению губернатора Сергея Цивилева, для мобилизованных организовали возможность зарегистрировать брак. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Региональные власти помогли с транспортом и организацией церемонии. Семь жительниц региона со своими избранниками приехали для заключения брака из Кузбасса в Омск. С ними по телефону пообщался глава региона Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что, когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебке, они рассказали, что не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами.

- Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны, - сказал Сергей Цивилев.

Новобрачные сообщили, что счастливы и рады возможности узаконить свои отношения.

- Мы смогли увидеть наших будущих мужей и стать женами. Пусть каждая жена и девушка, провожающие своих мужчин защищать Родину и нас, сохранят такой же настрой и дождутся. Мы верим, что все будет хорошо, - поделились своими эмоциями новобрачные.

Напомним, власти контролируют, чтобы у мобилизованных из Кузбасса было все необходимое. Уехавшим в зону СВО выплачивают по 200 тысяч рублей, но также они должны знать, что их семьи не оставлены без внимания. Так, губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что всем мобилизованным из Кузбасса оказывают всестороннюю поддержку, не оставляют без внимания и их родных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева. Он знакомится лично с семьей каждого бойца, а именно звонит и приходит в дом.

В сборе документов для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному, помогают специалисты, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях близким бойцов. Они могут обратиться за психологической помощью и за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми.