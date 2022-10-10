Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кузбасса подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных кузбассовцев. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что власти контролируют, чтобы у мобилизованных из Кузбасса было все необходимое. Уехавшим в зону СВО выплачивают по 200 тысяч рублей, но также они должны знать, что их семьи не оставлены без внимания. Глава региона уточнил, что приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время.

Согласно документу семьям мобилизованных предоставят:

- компенсацию затрат на оплату обучения и проезда в междугороднем транспорте студентам очной формы, предоставление иногородним общежития;

- бесплатное горячее питание школьникам 5-11-х классов и студентам-очникам;

- услуги надомного соцобслуживания семьям, где на попечении есть инвалиды и пожилые родственники;

- бесплатный отдых и оздоровления детей в организациях правительства Кузбасса;

- профессиональное обучение супруг и детей, содействие в поиске работы;

- внеочередную запись детей в сады, группы продленного дня, секции при образовательных учреждениях.

Напомним, что за семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева.

Так, в сборе документов для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному, помогают специалисты, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях близким бойцов. Они могут обратиться за психологической помощью и за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что всем мобилизованным из Кузбасса оказывают всестороннюю поддержку, не оставляют без внимания и их родных. Специалист социальной службы знакомится лично с семьей каждого бойца, а именно звонит и приходит в дом.