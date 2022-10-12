Мобилизованных из Кузбасса на два года освободили от уплаты транспортного налога

Сергей Цивилев отметил, что отмена транспортного налога - еще одна региональная мера поддержки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Кузбасса внесли в региональный закон «О транспортном налоге» изменения, которые предусматривают льготы для контрактников и добровольцев, мобилизованных жителей, которые принимают участие в СВО на Украине. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев уточнил, что отмена транспортного налога - еще одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников. Глава региона отметил, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года.

Согласно законопроекту, указанные категории кузбассовцев будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

Семьям бойцов не потребуется предоставлять какие-либо документы. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы департаментом военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса.

Напомним, власти контролируют, чтобы у мобилизованных из Кузбасса было все необходимое. Уехавшим в зону СВО выплачивают по 200 тысяч рублей, но также они должны знать, что их семьи не оставлены без внимания. Так, губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что всем мобилизованным из Кузбасса оказывают всестороннюю поддержку, не оставляют без внимания и их родных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева. Он знакомится лично с семьей каждого бойца, а именно звонит и приходит в дом.

В сборе документов для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному, помогают специалисты, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях близким бойцов. Они могут обратиться за психологической помощью и за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми.

Кроме того, мобилизованные жители Кузбасса, которые сейчас проходят подготовку в учебном центре Омска, сыграли сразу семь свадеб. Перед отправкой некоторые пары не успели узаконить отношения.