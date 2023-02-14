Кузбасская гимназистка перевела премию за отличную учебу на восстановление Горловки

Восьмиклассница Анастасия Гусельникова считает, что эти средства сейчас нужнее жителям ДНР. Фото: Личный архив

Ученица восьмого класса 12-й гимназии города Ленинска-Кузнецкого Анастасия Гусельникова учится на «отлично», занимается фигурным катанием - занимает призовые места на соревнованиях разного уровня, имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А еще она старается вести экологичный образ жизни - дома сортирует коммунальные отходы, участвует в городских и областных акциях по сбору отработанных батареек, крышек от пластиковых бутылок, макулатуры.

За отличную учебу и победы на олимпиадах Анастасия в этом учебном году была отмечена свидетельством стипендиата администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа с денежным вознаграждением. И решила перевести полученную премию - три тысячи рублей - на восстановление Донбасса.

Как рассказала Настя, она решила внести посильный вклад для тех, кто в данных средствах сейчас нуждается намного больше - жителям города-побратима кузбасского Прокопьевска Горловки Донецкой Народной Республики.

Отметим, что это не единичный случай пожертвований кузбасских школьников на добрые дела. Так, ранее «КП»-Кемерово» писала о кемеровском второкласснике, передавшем свою стипендию на помощь тяжелобольным.

А в декабре прошлого года школьники и дошколята областного центра собирали макулатуру - вырученные за нее средства также были перечислены на помощь учебным заведениям Горловки.