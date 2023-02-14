Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2023 9:31

Кузбасская гимназистка перевела премию за отличную учебу на восстановление Горловки

Девочка считает, что эти средства сейчас нужнее жителям ДНР
Александр ПОНОМАРЕВ
Восьмиклассница Анастасия Гусельникова считает, что эти средства сейчас нужнее жителям ДНР.

Восьмиклассница Анастасия Гусельникова считает, что эти средства сейчас нужнее жителям ДНР.

Фото: Личный архив

Ученица восьмого класса 12-й гимназии города Ленинска-Кузнецкого Анастасия Гусельникова учится на «отлично», занимается фигурным катанием - занимает призовые места на соревнованиях разного уровня, имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А еще она старается вести экологичный образ жизни - дома сортирует коммунальные отходы, участвует в городских и областных акциях по сбору отработанных батареек, крышек от пластиковых бутылок, макулатуры.

За отличную учебу и победы на олимпиадах Анастасия в этом учебном году была отмечена свидетельством стипендиата администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа с денежным вознаграждением. И решила перевести полученную премию - три тысячи рублей - на восстановление Донбасса.

Как рассказала Настя, она решила внести посильный вклад для тех, кто в данных средствах сейчас нуждается намного больше - жителям города-побратима кузбасского Прокопьевска Горловки Донецкой Народной Республики.

Отметим, что это не единичный случай пожертвований кузбасских школьников на добрые дела. Так, ранее «КП»-Кемерово» писала о кемеровском второкласснике, передавшем свою стипендию на помощь тяжелобольным.

А в декабре прошлого года школьники и дошколята областного центра собирали макулатуру - вырученные за нее средства также были перечислены на помощь учебным заведениям Горловки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ