В Кемерове посторонний мужчина проник в школу и сел за парту с учеником: полиция проводит проверку

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В кемеровскую школу № 7 проник пьяный молодой человек. На входе охранник не остановил мужчину, и тот беспрепятственно зашел в один из классов и сел за парту. «Комсомолка» выяснила подробности этой истории, наделавшей много шума.

Кто-то из детей снял происходящее в классе на телефон и выложил ролик в соцсети. Кадры моментально разлетелись по пабликам. На видео запечатлено, как молодой человек - с виду нетрезвый - сидит за партой рядом со школьником и отвечает на вопросы педагога. Все это сопровождается смехом учеников.

Фото: соцсети

- К кому вы пришли из детей и что вы вообще в классе делаете? - спрашивает незнакомца педагог, находящийся за кадром.

- Получаю образование, - отвечает мужчина, добавляя, что имеет на это полное право.

- Кто вас пустил в школу? - задает еще один вопрос педагог.

- Да меня и никто не останавливал, - говорит ученик-переросток.

- Вы пришли в школу, у вас, что среднего образования нет?

- Неоконченное, да.

На вопрос педагога, что мужчина делает в 7-ом классе, тот отвечает, что с удовольствием бы пошел в 9-ый и просит учителя показать ему дорогу. Женщина сообщает, что 9-ый класс находится в кабинете директора. Эта словесная перепалка продолжается еще несколько минут, в ходе нее мужчина подчеркивает, что он не педофил, а пришел учиться. Вскоре в школу приехала Росгвардия, ее сотрудники задержали нарушителя.

В полиции тут же начали проверку по поводу произошедшего. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, нарушителю 34 года. Он прошел в здание школы, пока охранник отвлекся на других учеников. Сначала мужчина сказал учителю, что является отцом одного из школьников, однако вскоре оказалось, что это не так. Тогда педагоги сообщили о присутствии незнакомого мужчины в администрацию школы. Уже в отделе полиции мужчина рассказал, что раньше учился в школе № 7 и сейчас ему стало интересно, как она изменилась.

После инцидента проверку организовала не только полиция, но и управление образования администрации города. В мэрии сообщили, что принято решение расторгнуть договор с частным охранным предприятием, обслуживавшим школу № 7. Также после инцидента усилен контрольно-пропускной режим во всех школах.

Напомним, что на прошлой неделе похожий случай произошел в Новокузнецке. Там неизвестный мужчина проникал в школы и детские сады, ходил по коридорам и что-то высматривал. Мужчина был задержан.