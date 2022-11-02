Пошел на рыбалку, а оказался в больнице: в Кузбассе врачи спасли мужчину, которому ветка воткнулась в глаз

Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе для 50-летнего жителя Шерегеша поход на рыбалку закончился редкой черепно-мозговой травмой. Врачам пришлось вытаскивать ветку из головного мозга мужчины.

Травму мужчина получил случайно во время рыбалки. Обходя по берегу реки бобровую запруду, он запнулся о корни дерева и упал лицом на торчащую из земли ветку. Ветка воткнулась ему в левый глаз и вошла на 12 см в полость черепа, пройдя по диагонали до теменной кости с правой стороны головы. Мужчина не потерял сознание и через пару минут, придя в себя от шока, попробовал самостоятельно вытащить ветку. Однако кровь заливала лицо, и он понял, что рана глубокая и серьезная. Рыбак попросил людей, находившихся поблизости, отвезти его до ближайшей больницы.

Местные медики оказали первую помощь пострадавшему и решили транспортировать его в Новокузнецк. В этот же день мужчина оказался в нейрохирургическом отделение № 2 городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика. Там врачи провели рыбаку компьютерную томографию головного мозга, которая показала, что, к счастью, ветка не задела ни зрительный нерв, ни артерию, ни гипоталамус. Пациенту назначили антибактериальную терапию для профилактики инфекционных осложнений и стали наблюдать. Спустя неделю в ране началось формирование гнойного энцефалита и развитие абсцесса. Это требовало проведения операции. Так как случай был нестандартный - область ранения проходила практически через весь мозг, и санировать ее за один подход было невозможно - врачи решили провести хирургическое вмешательство в два этапа.

Фото: Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика

Фото: Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика

Фото: Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика

Первая операция прошла успешно. Нейрохирурги смогли полностью удалить абсцесс, не задев при этом кровоснабжающие головной мозг артериальные сосуды, венозные коллекторы и другие важные участки мозга. На втором этапе мужчине закроют дефекты черепа - восстановят участки черепной кости, удаленные с целью контроля за состоянием. По прогнозам, жителю Шерегеша предстоит долгое лечение. Он будет находиться на больничном и наблюдаться у невролога в течение года.

По словам врачей, мужчине в буквальном смысле удалось спасти жизнь, при этом сохранив зрение на оба глаза. Полученная им травма схожа с пулевым ранением, когда пуля проходит диаметрально, через несколько долей мозга, практически не оставляя шансов на выживание. Поэтому большое значение в данном случае имело экстренное обращение в больницу. Если бы рыбак протянул, то ветка убила бы его в течение недели.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что врачи провели операцию так называемому «зеркальному человеку» - пациентке, у которой сердце расположено справа, а не слева, как у всех.