Сергей Цивилев проинспектировал условия в учебном центре в Юрге, где находятся мобилизованные из Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку мобилизованные из Кузбасса. Об этом сообщили официальный телеграм-канал главы региона Цивилев.Live.

Сергей Цивилев проинспектировал условия, в которых живут бойцы, посмотрел, как их кормят и как соблюдается дисциплина. Напомним, что ранее как раз эти вопросы волновали семей мобилизованных. В соцсетях от родственников были жалобы на очень маленькие порции для солдат и плохую дисциплину, в частности, то, что мобилизованные могут беспрепятственно покидать учебный центр и покупать алкоголь.

Во время посещения центра губернатор вместе с военнослужащими сходил в столовую. На фото видно, что главе региона выдали точно такую же порцию, фото которой ранее публиковали в соцсетях: картофельное пюре с мясным подливом, чай и хлеб.

Фото: пресс-служба АПК

- Я сходил поужинал вместе с мобилизованными. Еда приготовлена вкусно, все оборудование в столовой есть, Министерство обороны обеспечивает питание... Но связи с тем, что интенсивные идут занятия, энергии тратиться больше, к тому питанию, которое поставляет Министерство обороны, мы поставим дополнительно спецпитание: высококалорийное и полезное, - сообщил Сергей Цивилев.

По его словам, учебному центру будет поставляться сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты для перекусов. Эти продукты будут постоянно находиться в обеденном зале, и бойцы смогут без ограничений получать дополнительные «кузбасское питание». Кроме того, на День народного единства 4 ноября для солдат привезут печенье, шоколад, яблоки, мандарины. Питание будут получать как военнослужащие, которые проходят в Юрге срочную службу, так и мобилизованные.

Что касается обеспечения вещами и амуницией, то оно уже идет из двух источников: от Минобороны и дополнительное вещевое довольствие от правительства Кузбасса по региональным усиленным стандартам. Напомним, что в «кузбасский» перечень входят более 20 позиций, в том числе, спальные мешки, сапоги, тельняшки, носки, балаклавы, дождевики, а также фонарики, батарейки, наколенники, коврики.

Фото: пресс-служба АПК

Глава Кузбасса сообщил, что в Юрге был создан кузбасский военно-учебный центр. Для подготовки военнослужащих привлечены профессионалы по всем направлениям, которые требуется в данный момент. Кузбасские инструкторы по совместной программе с Министерством обороны готовят мобилизованных. В связи с тем, что военно-учебном центре были зафиксированы нарушения дисциплины, власти приняли решение запретить военнослужащим покидать центр.

- Мы должны каждую минуту тратить на подготовку... К сожалению, есть случаи покидания территории гарнизона военнослужащими. Они приобретают в Юрге алкогольные напитки. Единичные случаи такие есть. Решение мое - запрет полностью покидать территорию части, только по увольнительным, в случае экстренной необходимости, - сообщил глава региона.

Уточняется, что солдаты смогут покинуть центр по официальному увольнительному документу за подписью командира части в случае приезда жен, детей и родителей и только на один день.

Также губернатор прокомментировал видео с дракой, которая произошла в юргинском центре. Глава региона сообщил, что встретился с участниками потасовки, каждый из них пообещал, что такое больше не повторится.

- Чтобы в дальнейшем такого больше не происходило, каждый день будут подводиться итоги и мне как руководителю штаба, будет докладываться каждый день персонально каждый нарушитель воинской дисциплины, - сообщил губернатор, отметив, что к нарушителям будут применяться меры.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев посещал учебный центр в Омске, где проходят подготовку бойцы из Кузбасса. Там он также проинспектировал условия, в которых живут мобилизованные, и пообщался с солдатами.