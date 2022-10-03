Сергей Цивилев прибыл в учебный центр, где проходят подготовку бойцы из Кузбасса

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Губернатор Сергей Цивилев прибыл в учебный центр в Омской области, где проходят подготовку бойцы из Кузбасса.

Глава региона пообщался с мобилизованными кузбассовцами, проверил ход снабжения и ответил на вопросы.

Напомним, что в субботу, 1 октября, в Кемерове у нового памятника Героям-сибирякам состоялись торжественные проводы пятой группы мобилизованных кузбассовцев.

Отметим, первая группа жителей области, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебные центры во вторник, 27 сентября, вторая - в среду, 28 сентября, третья и четвертая - 29 и 30 сентября, соответственно.