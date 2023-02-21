СК представил две основные версии крушения вертолета в Кузбассе

Фото: сайт Восточного МСУТ СК России.

Следователи рассматривают две основные версии неудачной посадки вертолета «AS-350B3» в Кузбассе: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Раскрыты подробности ЧП, произошедшего 20 февраля в Междуреченском районе. В 12:33 воздушное судно вылетело с базы «Озерки». Борт должен был доставить пятерых лыжников на гору Топхан. В 13:05 при заходе на посадку вертолет коснулся земли, после чего потерял контроль и опрокинулся на левый бок. Эти кадры попали на видео. В ролике заметно, что вертолет снижается, приземлением руководит человек на земле. Через несколько секунд и человек, и борт пропадают - их закрывает снег, поднявшийся от падения воздушного судна.

В результате крушения вертолета погиб 37-летний пассажир и тяжело пострадал 54-летний командир – он вместе с туристами, находившимся на борту, доставлен в больницу Междуреченска. Сам вертолет – он принадлежит красноярской компании ООО «АэроГео» - получил серьезные повреждения планера, несущей системы и винтов.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим смерть человека (по ч. 2 ст. 263 УК РФ). Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Они уже осмотрели место ЧП, допросили очевидцев, изучают техническую и летную документацию, в том числе данные о ремонте и техобслуживании воздушного судна. По месту заправки вертолета на посадочной площадке были изъяты образцы топлива. Кроме того, назначены химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы.

- Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, - сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Напомним, что изначально следователи также рассматривали в качестве причины крушения вертолета плохие метеоусловия.