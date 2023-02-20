Вертолет, совершивший жесткую посадку в Кузбассе, катал туристов

На месте ЧП работают следователи. Фото архив КП

По факту чрезвычайного происшествия Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело. Напомним, что утром в понедельник, 20 февраля.

У горы Топхан в Междуреченском районе совершил жесткую посадку частный вертолет. Изначально речь шла о вертолете Ми-8. Однако следственный комитет Кузбасса уточнил, что воздушное судно имеет другое название АС-350 «Еврокоптер».

Как стало известно « КП - Кемерово» вертолет принадлежит красноярской компании ООО «АэроГео». Компания специализируется на туристических перевозках. Вот и в этот злополучный день на борту воздушного судка находились тоже туристы. По неофициальным данным - 14 человек, по данным регионального следственного комитета - шесть туристов.

Как сообщили «КП» - Кемерово» в Следкоме Кузбасса, вертолет АС-350 поднимал на гору Топхан сноубордистов-фрирайдеров, желающих погонять по «пухляку», и при наборе высоты совершил жесткую посадку. Однако Западно-Сибирская транспортная прокуратура утверждает, что ЧП произошло во время приземления вертолета. Более точная информация появится в ходе расследования.

Уже известно, что в результат жесткой посадки погиб один пассажир. Как сообщил близкий к следствию источник, по первоначальной информации есть и пострадавший, который находится в тяжелом состоянии. Однако в следственном комитете Кузбасса эту информация не подтвердили, но и не опровергли. О состоянии других людей, находившихся на борту, пока неизвестно.

На место ЧП уже работают следователи. Они рассматривают несколько версий случившегося. Это ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и плохие метеоусловия.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Кузбассе разбился вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Причиной аварии стал некачественный керосин. В результате авиа происшествия погиб пилот воздушного судна.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Кузбассе разбился вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Причиной аварии стал некачественный керосин. В результате авиа происшествия погиб пилот воздушного судна.