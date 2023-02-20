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Происшествия20 февраля 2023 9:10

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Кузбассе, катал туристов

По предварительным данным на борту воздушного судна находилось шесть человек
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На месте ЧП работают следователи. Фото архив КП

На месте ЧП работают следователи. Фото архив КП

По факту чрезвычайного происшествия Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело. Напомним, что утром в понедельник, 20 февраля.

У горы Топхан в Междуреченском районе совершил жесткую посадку частный вертолет. Изначально речь шла о вертолете Ми-8. Однако следственный комитет Кузбасса уточнил, что воздушное судно имеет другое название АС-350 «Еврокоптер».

Как стало известно « КП - Кемерово» вертолет принадлежит красноярской компании ООО «АэроГео». Компания специализируется на туристических перевозках. Вот и в этот злополучный день на борту воздушного судка находились тоже туристы. По неофициальным данным - 14 человек, по данным регионального следственного комитета - шесть туристов.

Как сообщили «КП» - Кемерово» в Следкоме Кузбасса, вертолет АС-350 поднимал на гору Топхан сноубордистов-фрирайдеров, желающих погонять по «пухляку», и при наборе высоты совершил жесткую посадку. Однако Западно-Сибирская транспортная прокуратура утверждает, что ЧП произошло во время приземления вертолета. Более точная информация появится в ходе расследования.

Уже известно, что в результат жесткой посадки погиб один пассажир. Как сообщил близкий к следствию источник, по первоначальной информации есть и пострадавший, который находится в тяжелом состоянии. Однако в следственном комитете Кузбасса эту информация не подтвердили, но и не опровергли. О состоянии других людей, находившихся на борту, пока неизвестно.

На место ЧП уже работают следователи. Они рассматривают несколько версий случившегося. Это ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и плохие метеоусловия.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Кузбассе разбился вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Причиной аварии стал некачественный керосин. В результате авиа происшествия погиб пилот воздушного судна.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Кузбассе разбился вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Причиной аварии стал некачественный керосин. В результате авиа происшествия погиб пилот воздушного судна.

ЧПАвиакатастрофа