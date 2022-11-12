В Шерегеше стартовал горнолыжный сезон

Райдеры с удовольствием прокатились по свежевыпавшему снегу. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Один из самых популярных курортов в стране - Шерегеш - в субботу, 12 ноября, открыл горнолыжный сезон. В пресс-службе администрации правительства Кузбасса подчеркнули, что курорт стал первым в России, где официально стартовал сезон катания.

- Поздравляю вас с открытием нового горнолыжного сезона в Шерегеше! Он стал еще лучше, комфортабельнее, удобнее, - сказал губернатор Сергей Цивилев на открытии горнолыжного сезона и подчеркнул, что в его преддверии на курорте было сделано много нового, например, освещение трасс или открытие удаленного багажного терминала.

По традиции, сезон на курорте открыли фестивалем «Шерегешфест». Но в 2022 году организаторы больше сосредоточились на спортивной составляющей, чем развлекательной.

Так, в день открытия на горе прошла зарядка со сноубордистами, шорские национальные игры, показательные выступления райдеров и чемпионат по игре в снежки. Среди восьми команд, принявших участие в битве снежками, победителем стала новокузнецкая команда из студентов Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина.

В 2022 году сезон в Шерегеше открыли на неделю раньше обычного. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Провели на открытии сезона в Шерегеше и традиционный шорский обряд благопожелания. Присутствующие вместе с шаманом кормили огонь мясом, хлебом и сладостями, чтобы задобрить духов леса, воды и огня и получить их благословение для туристов на комфортный отдых и во избежание разных опасностей.

Обряд благопожелания провел сильнейший шаман Кузбасса. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

К слову, несмотря на то, что в этом году Кузбасс отстает от нормы по количеству осадков (в регионе снежный покров пока еще не установился), да и сам сезон в Шерегеше открыли чуть раньше обычного, на самом курорте с пухляком все в порядке. За два дня до открытия на горе Зеленой начался обильный снегопад, продолжался он и утром 12 ноября, и райдеры с удовольствием опробовали трассы.

Завершится этот вечер концертом солиста группы «Смысловые галлюцинации», известной такими хитами как «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь» и «Звезды 3000».