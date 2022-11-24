В Кемерове открыли стелу «Город трудовой доблести»

На открытии стелы. Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести», посвященную роли города в Великой Отечественной войне. Несмотря на крепкий мороз, в парке Жукова собралось сотни кемеровчан, пожелавших принять участие в этом значимом для города событии. Это ветераны, трудовые коллективы, представители патриотических организаций, студенты и школьники.

На всей территории парка Жукова были развернуты тематические площадки, которые погружали гостей в атмосферу военных лет. Горожане могли попробовать кусочек блокадного хлеба, подержать в руках оружие времен ВОВ, увидеть военно-историческую реконструкцию. На участке парка, где оборудован небольшой укрепрайон с окопами и блиндажем, расположились воспитанники клуба исторической реконструкции «Тайдон» и военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасса». Они постарались максимально соответствовать исторической эпохе, вплоть до бытовых мелочей: одежды, оружия, раций.

Фото: администрация г. Кемерово

- Сейчас мы моделируем образ разведывательной роты 105-го пограничного полка, готовые к отражению нападения противника и при необходимости к контратаке. Здесь у нас 15 бойцов, вооруженные историческим образцами, копии-макетами стрелкового оружия, 1942, 1943 и 1944 годов выпуска, - рассказал директор ВПЦ «Вымпел-Кузбасс» Михаил Рудаков.

Воспитанники военно-патриотических клубов Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На фронтовых локациях Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Не только дети, но и взрослые охотно спускались в окопы и осматривали военную технику, а также фотографировались с участниками реконструкции.

Согревались пришедшие на праздник, как могли: кто кашей, приготовленной в полевых условиях, кто прихваченными с собой чаем из термосов, кто песнями и плясками - вместе с артистами, исполнявшими знакомые всем песни военных лет. Кроме того, на территории парка Жукова было установлено несколько отапливаемых палаток.

Работала полевая кухня Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Возле самой стелы развернулось театрализованное представление, которое демонстрировало вклад кемеровчан в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Завершилось красочное действо небольшим салютом.

Фото: администрация г. Кемерово

- Открытие стелы «Город трудовой доблести» - это дань уважения тому трудовому подвигу, который кемеровчане совершили в тылу во имя Великой Победы, - сказал на открытии губернатор Сергей Цивилев, отметив также, что Кузбасс гордится предками, которые служили региону и всей стране, их подвиги смогут вдохновить многих молодых людей.

Почему в нашем городе была установлены стела «Город трудовой доблести»?

В 2021 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Кемерову почетное звание «Город трудовой доблести». Его удостаиваются населенные пункты, жители которых внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Такой статус предполагает установку стелы с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания. Макеты стел - типовые, основная их концепция была утверждена российским военно-историческим обществом. Однако в каждом городе стелы дополнены своими символами и формами. Кемеровская выполнена в белом цвете с серыми вкраплениями. В основании ее расположена пятиконечная звезда, которая символизирует Орден Великой Отечественной войны. В вершинах звезды - бетонные пилоны с бронзовыми панно, демонстрирующими вклад кемеровчан в достижение Великой Победы.

Стела высотой с девятиэтажный дом. Фото: пресс-служба АПК

28-метровую стелу изготовили кемеровские специалисты - над ней работали 15 человек, в том числе оператор машины термической резки, электросварщики, слесари по сборке металлоконструкций. Каркас стелы весом почти 30 тонн выполнен из высокопрочной стали. Собирали конструкцию поэтапно, соединяя фрагменты. В итоге получилось два основных модуля, соединили которые уже в самом парке Жукова. В конце июля был установлен первый 18,7-тонный модуль, а спустя неделю состыковали второй весом 7,5 тонны.

ДЛЯ СПРАВКИ

В период Великой Отечественной войны более 60 тысяч кемеровчан ушли на фронт, 17 тысяч из них не вернулись. Оставшиеся в тылу жители делали все возможное для того, чтобы приблизить победу. Кемеровчане вместе со всеми кузбассовцами обеспечивали армию оружием, боеприпасами, углем, металлом, а также лечили раненых бойцов в госпиталях. В годы войны в Кемерове было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов, на их основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных.