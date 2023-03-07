Серябкина, Pizza и Ундервуд: на фестивале GrelkaFest в Шерегеше пройдет 10 концертов

Фото: Дирекция курорта "Шерегеш".

Легендарный горнолыжный фестиваль GrelkaFest в Шерегеше в этом году отметит 10-летний юбилей. Все любители активного отдыха уже предвкушают это событие, ведь организаторы пообещали устроить по случаю дня рождения грандиозный праздник.

Самый крупный горнолыжный фестиваль Сибири пройдет с 14 по 23 апреля. В течение 10 фестивальных дней состоится 10 музыкальных концертов на открытом воздухе. Сегодня в Дирекции горнолыжного курорта назвали имена хедлайнеров GrelkaFest-2023.

Отроет фестиваль 14 апреля всемирно популярное этническое Фьюжн-Шоу родом из Сибири OTYKEN. На следующий день, 15 апреля, выступит группа PIZZA. В воскресенье, 16 апреля, состоится концерт петербуржских музыкантов из группы «Марсель».

Первый день недели на GrelkaFest-2023 начнется с дворовой романтики – 17 апреля с концертом выступит VAVAN (Владимир Селиванов), российский певец и актер, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны».

18 апреля состоится концерт группы «Мураками», 19 апреля — певицы Линда, а 20 апреля — «Ундервуд». На пятницу, 21 апреля запланировано выступление популярной певицы Ольги Серябкиной. 23 апреля гости горнолыжного курорта Шерегеш услышат Astero – это электронный проект, который совмещает DJ-set и живое инструментальное шоу.

Кто выступит 22 апреля, организаторы пока не сообщают, отмечают лишь, что это будет «суперпопулярный гость».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, какие тематические спуски пройдут на юбилейном GrelkaFest. Два из них уже знакомы туристам – карнавальный и в купальниках (в этом году он будет называться «Совершенно летний»). Остальные спуски – абсолютно новые! Среди них– пижамный, усатый, красная дорожка.

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Напомним, что впервые горнолыжный фестиваль Grelka Fest состоялся в Шерегеше в 2013 году. Ежегодно мероприятие собирает тысячи горнолыжников и сноубордистов со всей России.