Шесть предприятий Новокузнецка стали новыми участниками федерального проекта «Чистый воздух»

К концу 2026 года совокупный объем выбросов в южной столице Кузбасса должен сократиться более чем на 85 тысяч тонн. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

На территории южной столицы Кузбасса с 2018 года реализуется проект «Чистый воздух». Изначально планировалось, что в результате объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка снизится на 77,07 тысяч тонн к концу 2024 года (или на 20% от уровня 2017 года). Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию, правительством РФ в марте прошлого года было принято решение о продлении реализации мероприятий проекта до 2026 года. Основная причина - решение вопросов импортозамещения при экологической модернизации предприятий.

Также в прошлом году был скорректирован комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Новокузнецке. В соответствии с этим документом, к концу 2026 года совокупный объем выбросов должен сократиться более чем на 85 тысяч тонн (25,06 % от уровня 2017 года), а снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ составит более 51 тысячи тонн (60,47 % от уровня 2017 года).

- В этом продлении есть определенные преимущества: был расширен список промышленных предприятий - участников федерального проекта. В него вошли ООО «Водоканал», ООО «Кузнецкий машиностроительный завод», ООО «Сибэнергоуголь», АО «ЦОФ «Абашевская», АО «ЦОФ «Кузнецкая» и АО «Шахта «Большевик». Ранее в проекте участвовали только четыре предприятия города – АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» и АО «Кузнецкие ферросплавы», - уточнил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Для снижения выбросов промышленные предприятия занимаются совершенствованием систем воздухоочистки, модернизируют оборудование, внедряют наилучшие доступные технологии. Помимо этого в рамках проекта в городе обновляется и переводится на экологичные виды топлива общественный транспорт; решается вопрос с газоснабжением Новокузнецка, в том числе с переводом на газ котельных и домовладений частного жилого сектора.

Напомним, что осенью нынешнего года к городам-участникам федерального проекта присоединится и Кемерово.