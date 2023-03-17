В Новокузнецке драгдилера, который делал закладки в гипермаркете, осудили на 10 лет

Фото: Елизавета ДОБРОЛЮБОВА

Новокузнецкий суд вынес приговор 31-летнему жителю Белова, который делал закладки между полок в гипермаркете «Лента». Напомним, мужчину, прячущего пакетики с наркотиками, вычислил сотрудник службы обеспечения бизнеса (Служба Безопасности), отвечающий за видеонаблюдение: он обратил внимание, что покупатель не берет товар со стеллажей, а наоборот, что-то на них кладет. Такое поведение покупателя сотруднику гипермаркета показалось странным, и он нажал «тревожную кнопку».

Прибывшие на сигнал росгвардейцы задержали подозрительного покупателя и обнаружили, что у жителя Белово при себе было несколько упаковок с белым порошком. Еще 12 аналогичных пакетиков с помощью собаки-ищейки были обнаружены под полками гипермаркета. В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов было изъято 17 свертков с общей массой более 14 граммов, в которых находился сильнейший синтетический наркотик.

Как рассказал нам руководитель службы обеспечения бизнеса Дивизиона «Сибирь» ООО «Лента» Роман Саенко, теперь мужчине за распространение «синтетики» придется провести ближайшие годы в местах не столь отдаленных. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил драгдилеру в качестве наказания десять лет лишения свободы, причем в колонии строгого режима.

Роман Саенко так же поделился некоторыми результатами работы возглавляемого им подразделения обеспечения бизнеса Дивизиона Сибирь. Так, сотрудниками безопасности, контролирующими торговые залы магазинов Компании Лента, в прошедшем 2022 году, за совершение правонарушений и хищений, было задержано порядка восьми тысяч человек. За хищения, попадающие по своей квалификации под уголовно наказуемые составы преступлений, отделами полиции возбуждено более 650 уголовных дел. И что немаловажно, в 2022 году за совершения групповых преступлений, а их количество значительно увеличилось за последний год, суд все чаще применяет наказание в виде реальных сроков лишения свободы.

- Посетители магазинов «Лента» могут быть уверены: их жизнь и здоровье - первостепенны для руководства и собственников компании, поэтому в магазинах внимательно следят за всем, что происходит в торговом зале и делают все, чтобы покупателям и сотрудникам объектов торговли ничего и никто не угрожал, - подчеркнул Роман Саенко.