В Кузбассе 15-летний подросток устроил стрельбу в школе

Полицейские изъяли пневматический пистолет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе 15-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета на перемене в школе. Чудом никто из одноклассников не пострадал.

Инцидент произошел в маленькой поселковой школе в Шишино в Топкинском районе в пятницу, 17 марта. Как выснили полицейские, оружие принес в школу другой ученик - 16-летний девятиклассник. Юноша решил похвастаться пистолетом перед одноклассниками. На перемене он дал подержать пистолет своему приятелю. Тот повертел оружие в руках, а затем выстрелил из него. К счастью, пуля попала в стену, и никто из учеников не пострадал.

После стрельбы заместитель директора школы обратилась в полицию. Родители детей, обучающихся в этой школе, также забили тревогу. В соцсетях они пишут, что стрелял 15-летний подросток не в стену, а в ногу другому ученику, но не попал. При этом, по их словам, в школе не в первый раз происходят разборки между учениками, из-за чего родители прежде уже были вынуждены обращаться в полицию.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они уже изъяли пистолет и провели с участниками инцидента и их законными представителями профилактическую беседу. Также на родителей обоих школьников – и того, который принес пистолет, и того, который выстрелил - были составлены административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

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