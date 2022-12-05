Кузбассовцев ожидают морозные ночи до -32 градусов

Наш регион находится под влиянием монгольского антициклона Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителям Кузбасса не стоит надеяться на существенные изменения в погоде в ближайшие дни. Прогноз на текущую неделю опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Наш регион находится под влиянием монгольского антициклона. Поэтом по-прежнему ночи будут холодными, местами столбики термометров будут показывать -32 градуса, а днем будет немного теплеть - до -13... -18. Осадков не ожидается, ветер будет от слабого до умеренного.

Во вторник, 6 декабря, ночью прогнозируется -20… -25 градусов, местами до -31, днем -12… -17, местами до -22. Подует северо-западный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается, только по югу местами пройдет небольшой снег. Возможны дым, дымка, изморозь, на дорогах гололедица.

В среду, 7 декабря, ночные температуры составят -19… -24, местами до -31, дневные -13… -18, местами до -23. Ветер также будет слабый северо-западный. Преимущественно без осадков, местами дым, дымка, изморозь, на дорогах гололедица.

В четверг, 8 декабря, ночью столбики термометров будут показывать -19… -24, местами до -32, днем -13… -18 и местами до -23. Ветер станет западным, но по-прежнему будет от слабого до умеренного - 2-7 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дым, дымка, изморозь, гололедица.

Напомним, что ранее синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что по предварительным прогнозам, температура в декабре будет в пределах климатической нормы или на один градус ниже. Но при этом они отметили, что возможны резкие контрастные перепады температуры, которые невозможно предсказать заранее.