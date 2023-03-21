На Grelkafest в Шерегеше открыли регистрацию участников

Фото: архив "КП" Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Юбилейный фестиваль GrelkaFest в Шерегеше с каждым днем становится все ближе. Он пройдет уже меньше, чем через месяц, а сегодня стартовала регистрация участников.

Зарегистрироваться на главное туристическое событие сезона можно на официальном сайте GrelkaFest. В этом году самый крупный горнолыжный фестиваль Сибири отмечает 10-летний юбилей, поэтому организаторы подготовили для гостей как никогда насыщенную и интересную программу. Фестиваль будет длиться целых 10 дней, и каждый день будут проходить массовые креативные спуски и концерты хэдлайнеров.

13 апреля – день заезда GrelkaFest. Вес день для гостей будут играть диджеи.

Основная программа начнется в пятницу, 14 апреля. На этот день запланирован самый романтический спуск фестиваля - свадебный. Девушек ждут в белых платьях и фате, а парней - в костюмах жениха. Возможно, кто-то захочет сделать во время спуска предложение своей возлюбленной или даже провести высокогорную регистрацию. Вечером для горнолыжников и сноубордистов выступит этническая музыкальная Группа OTYKEN, которая исполняет свои зажигательные песни на чулымском, хакасском, долганском и русском языках.

В субботу, 15 апреля, состоится всем полюбившийся карнавальный спуск. Ежегодно более 600 участников покоряют склон в самых невероятных нарядах. Лучшие из них по традиции получат ценные призы. На музыкальной сцене в этот день радовать гостей будет группа PIZZA .

В воскресенье, 16 апреля, пройдет музыкальный спуск. На него нужно будет прийти с любым музыкальным инструментом в руках. На концертной площадке выступит поп-группа из Санкт-Петербурга «Марсель».

Первый рабочий день, понедельник, 17 апреля, в Шерегеше отметят спуском «Как на работу». Дресс-код простой - любая спецодежда, начиная от курьерской и заканчивая костюмом пожарного. Хэдлайнером в этот день станет известный российский актер Владимир Селиванов, или попросту Вован (Vavan) из «Реальных пацанов».

Во вторник, 18 апреля, пройдет усатый спуск. Горнолыжникам и сноубордистам, желающим спуститься с горы, необходимо будет отрастить или найти усы. На концертной площадке выступит группа «Мураками».

На среду, 19 апреля, запланирован спуск «Цветной дым». Никакого специального дресс-кода для участников не потребуется, а цветной дым предоставят организаторы. В этот день своим выступлением гостей курорта порадует певица Линда.

В четверг, 20 апреля, состоится летний спуск – это вариант проводимого раньше спуска в бикини, но более масштабный и разносторонний. Туристы могут облачаться не только в купальники, но и любую летнюю одежду: сарафаны, кроп-топы, парео, кепки и шорты. На концертной площадке выступит группа «Ундервуд».

В пятницу, 21 апреля, пройдет пижамный спуск. Для участия в нем нужна пижама. В этот день пройдет концерт бывшей солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной.

В субботу, 22 апреля, днем участники спуска окажутся на «Красной дорожке»: горнолыжники и сноубордисты в коктейльных платьях и строгих костюмах съедут с горы под вспышки фоторепортеров. А вечером состоится спуск «Включайся!». Для него дресс-кода не требуется, все участники получат светящиеся аксессуары от организаторов. В этот день Шерегеш услышит Astero – это электронный проект, который совмещает DJ-set и живое инструментальное шоу.

На 22 апреля также было запланировано выступление «секретного гостя» - группы Cream Soda, однако из-за трагедии, случившейся 20 марта - лидер коллектива Дмитрий Свиргунов провалился под лед и утонул – музыкальная программа будет изменена. Позже организаторы сообщат имя нового хэдлайнера.