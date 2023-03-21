Программа GrelkaFest в Шерегеше будет изменена из-за гибели хедлайнера фестиваля

Фото: архив "КП"

Музыкальная программа фестиваля GrelkaFest в Шерегеше будет изменена из-за смерти хедлайнера фестиваля - основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом «Комсомолке» сообщил организатор мероприятия Никита Гирин.

От имени всего оргкомитета фестиваля он выразил соболезнования семье и близким погибшего музыканта.

- Конечно, нас всех вчера шокировала новость о гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Дмитрий для нас останется талантливым музыкантом и мы останемся поклонниками его творчества, - сказал Никита Гирин, отметив, что музыкальная часть программы GrelkaFest будет скорректирована.

Напомним, что 35-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лед на реке Волга в Ярославской области во время празднования своего дня рождения. Тело музыканта нашли вчера. Его младшего брата и еще одного пропавшего без вести продолжают искать.