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НовостиОбщество21 марта 2023 5:45

Программа GrelkaFest в Шерегеше будет изменена из-за гибели хедлайнера фестиваля

Вчера лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед и утонул
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Музыкальная программа фестиваля GrelkaFest в Шерегеше будет изменена из-за смерти хедлайнера фестиваля - основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом «Комсомолке» сообщил организатор мероприятия Никита Гирин.

От имени всего оргкомитета фестиваля он выразил соболезнования семье и близким погибшего музыканта.

- Конечно, нас всех вчера шокировала новость о гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Дмитрий для нас останется талантливым музыкантом и мы останемся поклонниками его творчества, - сказал Никита Гирин, отметив, что музыкальная часть программы GrelkaFest будет скорректирована.

Напомним, что 35-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лед на реке Волга в Ярославской области во время празднования своего дня рождения. Тело музыканта нашли вчера. Его младшего брата и еще одного пропавшего без вести продолжают искать.