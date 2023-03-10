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НовостиОбщество10 марта 2023 10:12

Стал известен «секретный хэдлайнер» GrelkaFest в Шерегеше

Всего на фестивале состоится 10 концертов на открытом воздухе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

«Секретным хэдлайнером» GrelkaFest в Шерегеше станет музыкальная группа Cream Soda. Об этом сообщил организатор фестиваля Никита Гирин во время онлайн пресс-конференции, посвященной событийному туризму в России.

На юбилейном фестивале GrelkaFest, который пройдет на горнолыжном курорте с 14 по 23 апреля, пройдет 10 концертов на открытом воздухе. Среди приглашенных звезд группы «Мураками», «Ундервуд», певицы Линда и Ольга Серябкина и другие. Имя хэдлайнера, который выступит в предпоследний день фестиваля (22 апреля), держалось в тайне. Организаторы отмечали, что это будет «суперпопулярный гость».

- Секретным хэдлайнером будет группа Cream Soda. Она приедет в Шерегеш и порадует нас своим выступлением, - сообщил Никита Гирин.