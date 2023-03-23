Владимир Путин встретился в Кремле с Сергеем Цивилевым

Фото: Kremlin.ru

В четверг, 23 марта, президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также строительство горнолыжного кластера в Шерешеге.

Во время рабочей встречи глава Кузбасса рассказал президенту о программе социально-экономического развития региона. Напомним, что она была утверждена правительством РФ в 2021 году. По данным пресс-службы АПК, на ее реализацию запланировано около 71 млрд рублей, из них 57 млрд рублей – из федерального бюджета.

- Вся программа выполняется точно в срок. Результаты у нас очень хорошие. Жители Кузбасса уже видят реальные изменения, и очень много слов благодарности за то, что в Кузбассе происходит. Все гости, которые к нам приезжают, тоже с удивлением замечают изменяющийся Кузбасс, - рассказал Сергей Цивилев.

Он отметил, что это только начало работы. Сейчас в регионе ведется планирование на пятилетку.

Напомним, что за два года в рамках программы социально-экономического развития был построен больничный комплекс в Междуреченске для 100 тысяч человек, завершена реконструкция первой очереди дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су, начато строительство автомобильной дороги в обход Кемерова, дан старт реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта областной столице, построено 27,3 км водопроводных сетей, 30,5 км сетей газоснабжения и многое другое.

Отдельно губернатор затронул тему поддержки семей мобилизованных. Так, по его словам, участникам СВО в течение 3-5 дней выплачивается единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей, также им полагаются другие льготы, в том числе освобождение от транспортного налога. За каждой семьей военнослужащего закреплен социальный работник, который помогает решать все возникающие вопросы, включая самые мелкие, такие как уборка снега в частном доме.

- У нас работает 1300 социальных работников, из них 200 – это те, кто проводил своих мужей, то есть они понимают, чем они занимаются. Также предприятия выделили своих работников. Поэтому каждая семья закреплена и со стороны предприятия, и со стороны правительства Кузбасса, - сообщил губернатор.

Фото: Kremlin.ru

Горнолыжный кластер в Шерегеше

В ходе встречи Владимир Путин поинтересовался у Сергея Цивилева развитием горнолыжного курорта Шерегеш.

- Горнолыжный кластер будем делать, да? – спросил глава государства.

Сергей Цивилев в ответ заявил, что Шерегеш - это бриллиант горнолыжного отдыха и выразил уверенность, что через пять лет комплекс войдет в топ горнолыжных курортов мира. Однако для этого нужна поддержка и льготы. В частности, развитию Шерегеша будет способствовать строительство нового аэропорта. Планируется, что он будет расположен в семи километрах от Шерегеша (сейчас ближайший аэропорт – в Новокузнецке). В данный момент ведется проектирование взлетно-посадочной полосы.

- Так что это будет очень серьезный вклад с аэропортом. Мы тогда сможем конкурировать со всеми другими мировыми курортами. Сейчас к нам едут очень много: от Санкт-Петербурга до Владивостока к нам приезжают отдыхать, - сказал Сергей Цивилев.

На что Путин ответил «Хорошо».