Правительство РФ утвердило программу развития Кузбасса до 2035 года. Фото: Телеграм-канал Цивилев.Live

Правительство России утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Кузбасс, где провел совещание по вопросам экспорта угля и дальнейшего социально-экономического развития региона. Как сообщил глава кабмина в ходе рабочего заседания, Правительством России утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

- Правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет с целью обеспечения устойчивого развития угольной промышленности, - отметил на заседании Михаил Мишустин, подчеркнув, что Кузбасс производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции, и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт.

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