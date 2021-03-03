Сергей Цивилев рассказал о своем участии в совещании Владимира Путина. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о своем участии в совещании президента Владимира Путина. Его темой стало развитие угольной отрасли.

«Вчера у президента состоялось совещание по развитию угольной отрасли. Мы показали федеральным чиновникам, какой тяжелый труд выполняют наши шахтеры, добились, чтобы на проблемы региона обратили внимание. Кузбасс был услышан в Москве», - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Сергей Цивилев добавил, что до конца марта будет утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса, в которую войдут автомобильный обход города Кемерово, развитие курорта Шерегеш, а также строительство социальных объектов, отложенное из-за коронавируса. «Это дополнительное финансирование на те проекты, которые мы считаем приоритетными», - подчеркнул губернатор.

Также на совещании Владимир Путин распорядился определить этапы и сроки работ по расширению БАМа и Транссиба, а также поручил нарастить объемы вывоза кузбасского угля на восток на 30 процентов. «Это значит, что шахтеры и их семьи смогут уверенно смотреть в будущее, потому что мы сможем строить планы по вывозу кузбасского угля на годы вперед, а не «мариновать» его на складах», - отметил губернатор.

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