Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 марта 2023 12:24

Никита Михалков дал свою оценку кузбасским зрителям

Народный артист России сказал, что таких зрителей еще надо заслужить
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Никита Михалков привез в Кемерово обновленную версию спектакля «12».

Никита Михалков привез в Кемерово обновленную версию спектакля «12».

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе впервые состоялись показы спектакля «12» известного режиссера, народного артиста России Никиты Михалкова. Первые два представления прошли с аншлагом на сцене театра драмы Кузбассы в Кемерове. Впереди еще два - в Новокузнецке.

Спектакль «12» Никиты Михалкова - о ценности человеческой жизни, духовности и русских традициях. При этом «12» - самый масштабный спектакль: в нем задействованы порядка 80 человек: помимо самого Никиты Михалкова, который в этом спектакле не только режиссер, автор инсценировки, но и исполнитель ключевой роли, в нем играют народные артисты РФ Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие, а также задействован московский ансамбль абхазского танца «Амцабз».

От других спектаклей «12» отличается еще и тем, что в постановке использованы множество современных звуковых, световых и VR-технологий. Общий вес сценического, светового и звукового оборудования, задействованного в спектакле, составляет более 20 тонн.

Спектакль «12» повторяет сюжет одноименной картины, снятой Никитой Михалковым еще в 2007 году. Однако в Кузбассе показывают обновленную версию постановки: по словам режиссера, сценарий и актерские реплики изменили в связи с политической ситуацией в мире.

Кемеровские зрители высоко оценили спектакль Никиты Михалкова. В своих отзывах они отмечают, что это было незабываемо, эмоционально, с душой и юмором. После спектакля весь зрительный зал долго рукоплескал артистам, не желая их отпускать.

В Кемерове зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены.

В Кемерове зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В свою очередь Никита Михалков тоже поделился своим мнением о кузбасских зрителях.

- Я понял по реакции зала в Кемерове, что зрители не разочаровались. Такую публику еще надо заслужить: сибиряки ведь люди осторожные. Им нужно время, чтобы понять - перед ними не фальшь. И когда ты видишь, как зритель втягивается, это значит, ты заслужил его внимание, - сказал известный актер и режиссер сразу после спектакля.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кемерове Никите Михалкове вручили областную награду - медаль Николая Масалова. Церемония награждения прошла сразу после спектакля «12» на сцене театра драмы, и медаль народному артисту России собственноручно прицепил на грудь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев лично прицепил медаль на грудь Никиты михалкова.

Сергей Цивилев лично прицепил медаль на грудь Никиты михалкова.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Культура: театрНикита Михалков: досье KP.RU