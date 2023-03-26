Никита Михалков дал свою оценку кузбасским зрителям

Никита Михалков привез в Кемерово обновленную версию спектакля «12». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе впервые состоялись показы спектакля «12» известного режиссера, народного артиста России Никиты Михалкова. Первые два представления прошли с аншлагом на сцене театра драмы Кузбассы в Кемерове. Впереди еще два - в Новокузнецке.

Спектакль «12» Никиты Михалкова - о ценности человеческой жизни, духовности и русских традициях. При этом «12» - самый масштабный спектакль: в нем задействованы порядка 80 человек: помимо самого Никиты Михалкова, который в этом спектакле не только режиссер, автор инсценировки, но и исполнитель ключевой роли, в нем играют народные артисты РФ Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие, а также задействован московский ансамбль абхазского танца «Амцабз».

От других спектаклей «12» отличается еще и тем, что в постановке использованы множество современных звуковых, световых и VR-технологий. Общий вес сценического, светового и звукового оборудования, задействованного в спектакле, составляет более 20 тонн.

Спектакль «12» повторяет сюжет одноименной картины, снятой Никитой Михалковым еще в 2007 году. Однако в Кузбассе показывают обновленную версию постановки: по словам режиссера, сценарий и актерские реплики изменили в связи с политической ситуацией в мире.

Кемеровские зрители высоко оценили спектакль Никиты Михалкова. В своих отзывах они отмечают, что это было незабываемо, эмоционально, с душой и юмором. После спектакля весь зрительный зал долго рукоплескал артистам, не желая их отпускать.

В Кемерове зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В свою очередь Никита Михалков тоже поделился своим мнением о кузбасских зрителях.

- Я понял по реакции зала в Кемерове, что зрители не разочаровались. Такую публику еще надо заслужить: сибиряки ведь люди осторожные. Им нужно время, чтобы понять - перед ними не фальшь. И когда ты видишь, как зритель втягивается, это значит, ты заслужил его внимание, - сказал известный актер и режиссер сразу после спектакля.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кемерове Никите Михалкове вручили областную награду - медаль Николая Масалова. Церемония награждения прошла сразу после спектакля «12» на сцене театра драмы, и медаль народному артисту России собственноручно прицепил на грудь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.