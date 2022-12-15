Кузбассовцы задали губернатору более двух тысяч вопросов

Кемеровчане так активно жаловались на плохую работу транспорта, что Сергей Цивилев поручил главе города лично постоять на остановках и прокатиться по разным маршрутам. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В четверг, 15 декабря, Сергей Цивилев провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы кузбассовцев. Эфир шел чуть больше двух часов, и за это время губернатор ответил на 32 вопроса. Всего же на прямую линию поступило больше двух тысяч вопросов. Публикуем ответы на самые волнующие кузбассовцев темы: ЖКХ, транспорта, медицины и сноса жилья.

Диапазон электропотребления увеличат

В Кузбассе поселки городского типа приравняют к сельской местности, чтобы жители попали под льготную категорию при оплате электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев во время прямого эфира 15 декабря.

Многие вопросы, которые поступили на прямую линию, касались повышения тарифов на ЖКУ. Глава региона рассказал, что все льготы, которые действуют в Кузбассе остаются. При этом будет введена дополнительная поддержка. Так, жители поселков городского типа, расположенных в сельских территориях, должны быть приравнены к категории жителей сельских поселений, чтобы плата за электроэнергию начислялась по льготным тарифам.

Кроме того, будут расширены диапазоны потребления электроэнергии.

- Диапазон, по которому начинается повышение с точки зрения потребления, надо повысить с 3,8 тысячи киловатт часов до 4,5-5 тысяч, чтобы максимальное количество людей со средним достатком попало в этот диапазон, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что в Кузбассе льготы получают 450 тысяч человек, и после нововведений их число должно увеличиться.

Мэра отправили в автобусы

Губернатору поступило сообщение от кемеровчанина с жалобой на плохую работу общественного транспорта в городе. По словам мужчины, после 20.00 автобусы почти не ходят. Кроме того, расписание составлено так, что транспорт либо следует друг за другом, либо совсем не идет, и в итоге его приходиться ждать по 40 минут. Кемеровчанин предложил мэру лично проехать по городским маршрутам и проконтролировать работу общественного транспорта.

В ходе прямого эфира Сергей Цивилев поддержал эту идею и дал поручение Дмитрию Анисимову в тот же день же отправиться в такой рейд.

Больницу откроют до конца года

Губернатор ответил на многочисленные вопросы жителей Междуреченска о том, когда же откроют многопрофильную больницу.

Все, что осталось от незаконченных строек, снесли, и на этом месте начали возводить с нуля целый больничный комплекс, в который войдут диагностический центр и поликлиника. Сообщается, что завершится строительство в этом году.

Новое медицинское оборудование установят только после окончания всех строительных работ и после того, как проведут уборку: нельзя позволить, чтобы оборудование испортилось из-за пыли. Оно уже куплено, важно во время установки не нарушить технологию.

В пятницу Сергей Цивилев с рабочим визитом посетит Междуреченск, где своими глазами посмотрит, как ведутся работы на стройке многопрофильной больнице. Также губернатор заглянет в спорткомплекс «Звездный».

Задержки недопустимы

На прямой линии с губернатором Кузбасса Сергею Цивилеву поступила жалоба от мамы одного из добровольцев: она утверждает, что ее сыну не пришла обещанная выплата в 200 тысяч рублей.

Глава региона подчеркнул, что задержки выплат недопустимы, всем мобилизованным и добровольцам средства перечисляют сразу же, как только он зачислен. И прямо во время эфира отдал распоряжение связать с частью, где сын горожанки проходит службу, и проконтролировать ситуацию.

- Все, кто ушел по контракту добровольца, получают ту же выплату, что и мобилизованные, по региональному закону. Задержки недопустимы. Единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей, которая перечисляется всем мобилизованным и добровольцам, как правило, в течение 2-3 дней со времени поступления оформленных документов из военного комиссариата Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Под снос - еще один район частного сектора

Губернатор Сергей Цивилев и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов во время прямого эфира рассказали о сносе частного сектора, который находится за вокзалом.

Сейчас в Кемерове реализуется проект комплексного развития территорий, куда входит территория вокруг улицы Сибиряков-Гвардейцев. Мэр города уточнил, что в настоящее время подписано уже 75 процентов соглашений о выкупе частного сектора.

- Люди получают денежные средства, на которые покупают благоустроенное жилье со всеми удобствами. Этих денег достаточно для обмена квадрата в квадрат. Некоторые даже берут ипотеку и докупают большую площадь, улучшают жилье. В целом отклик очень позитивный в этом процессе.

Так что, такая же история ждет и территорию частного сектора за вокзалом. Губернатор отметил, что снос частного сектора важен не только для внешнего вида города и его инфраструктуры, но и для экологической обстановки: современные дома заменят дома с печным отоплением, дым от которого сейчас загрязняет атмосферу.

КСТАТИ

Ученикам одной из школ стало теплее

Во время прямого эфира еще раз поднялась тема низкой температуры в школьных классах. Напомним, 12 декабря «Комсомолка» рассказала, что по многочисленным жалобам, сразу в четырех муниципалитетах были сформированы специальные комиссии, которые должны были проверить учебные заведения. Итоги одной такой проверки и озвучил губернатор.

- В средней общеобразовательной школе № 1 Анжеро-Судженска температурный режим восстановлен. Также отремонтирована система отопления, на радиаторах поставлены новые регуляторы и отрегулированы оконные створки. Средняя температура в этих кабинетах составляет от 19 до 25 градусов, - пояснил Сергей Цивилев.