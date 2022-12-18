Участников процесса о пожаре в «Зимней вишне» обязали ознакомиться с уголовным делом в сжатые сроки

Со дня подачи апелляции прошел почти год, а осужденные до сих пор знакомятся с уголовным делом. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Центральный районный суд Кемерова ограничил срок для ознакомления с материалами уголовного дела сразу четырем осужденным по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Речь идет о бывшей начальнице Гостройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее подчиненной, занимавшей пост начальника отдела - Светлане Шенгерей, сыне Комковой - Эдуарде и его бизнес-партнере Никите Чередниченко. Напомним, год назад - 24 декабря 2021 года - их всех признали виновными в преступлении, следствием которого стало большое количество жертв (60 человек) во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В частности, следствием и судом было установлено, что в 2013-2014 годах экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее заместитель Светлана Шенгерей а также сын Комковой Эдуард - получили через посредника взятку в семь миллионов рублей от тогдашнего гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. В качестве ответной услуги чиновницы надзорного ведомства проигнорировали тот факт, что бизнес-партнер Эдуарда Комкова - генеральный директор строительной компании Никита Чередниченко реконструировал здание с нарушениями: не имея разрешения на строительство и вопреки первоначальному проекту - без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Приговором суда помимо гигантских штрафов за взятку Танзиле Комковой назначено наказание в 18 лет лишения свободы, ее сыну - 10 лет, Никите Чередниченко - 15 лет. Светлане Шенгерей, которую судили за превышение должностных полномочий, дали семь лет.

После вынесения приговора вся компания обжаловала приговор и вместе с апелляционными жалобами подала ходатайства о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела. С того времени прошел почти год, а рассмотрение апелляции так и не началось: осужденные до сих пор знакомятся с делом.

И хотя в российском законодательстве прописано, что обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в некоторых случаях им могут устанавливать определенные сроки. Так случилось и в этот раз: так как осужденные уже знакомились до первого процесса с материалами уголовного дела, суд посчитал, что налицо явное затягивание срока дополнительного ознакомления, а значит они злоупотребляют своими правами.

В результате Центральный районный суд Кемерова установил следующие сроки для ознакомления с материалами дела: Танзиле и Эдуарду Комковым, а также Светлане Шенгерей - по десять рабочих дней, а Никите Чередниченко - 14 рабочих дней. Затем уголовное дело направят в суд апелляционной инстанции.