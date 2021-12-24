Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса приговорили к 18 годам по делу о пожаре «Зимней вишни»

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу о даче взятки за незаконные действия при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». Все обвиняемые - Танзиля Комкова, Никита Чередниченко, Эдуард Комков и Светлана Шенгерей - признаны виновными, сообщает корреспондент «Комсомолки» из зала суда.

- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «б» ч. 3,п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), - сообщила прокуратура Кемеровской области.

Суд назначил экс-главе инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиле Комковой наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 80 миллионов рублей. Ее бывшая заместитель Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы. Обе женщины лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко осужден на 15 лет, сын Комковой Эдуард - на 10 лет. Виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 70,5 и 70 миллионов рублей соответственно. Обоих лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях.

Подсудимые встретили приговор с каменными лицами. Никто не рыдал, не злился и не возмущался - все будто бы уже были готовы к такому приговору. Только Танзиля Комкова, когда судебный зал уже почти опустел, подозвала своего адвоката и долго расспрашивала ее о том, что же будет с ее имуществом. Кроме того, она просила адвоката прийти к ней в СИЗО и помочь с написанием апелляционной жалобы, на что та ей отказала - мол, справится сама. На вопросы журналистов и адвокаты, и подсудимые отвечать не стали.

- Оставьте нас уже в покое, - это все, что можно было услышать от участников дела.

Правда, вынесенный приговор - это еще не конец. Распечатывать многотомные копии с приговором и отдавать их подсудимым будут еще долго. Жалобы, которые они намерены подавать, тоже рассмотрят еще очень не скоро. Новое рассмотрение займет, минимум, несколько месяцев.

- Хорошо если к лету это все рассмотрят, - обронила одна из адвокатов в разговоре с коллегой.

Общаться с прессой никто из осужденных и адвокатов не пожелал. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Напомним, что в начале ноября по делу о пожаре в «Зимней вишне» были признаны виновными: генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) Юлия Богданова, генеральный директор ООО «Зимняя Вишня» (управляющая компания двух верхних этажей здания) Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев; руководитель фирмы «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализации в здании ТРЦ) Игорь Полозиненко; сотрудник фирмы «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения 1-го отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Все они приговорены к реальному лишению свободы на срок от пяти до 14 лет. Однако приговор пока не вступил в законную силу, так как и сторона защиты, и родственники погибших собирались его обжаловать.

Кроме того, как напомнили в СУ СК России по Кемеровской области, в настоящее время на стадии судебного следствия находятся еще два уголовных дела по трагедии в «Зимней вишне». В одном из них фигурирует теперь уже бывший начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и его подчиненный - начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются в халатности, которая привела к массовой гибели людей, а Мамонтов еще и в растрате вверенных ему средств. Другое уголовное дело касается экс- генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки Танзиле Комковой.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже здания из-за короткого замыкания в одном из потолочных светильников. Многочисленные нарушения правил пожарной безопасности привели к быстрому распространению огня и гибели 60 человек, в числе которых оказались 37 детей.

Адвокаты пообещали осужденным обжаловать вынесенный судом приговор. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

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