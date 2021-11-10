Адвокаты осужденных по делу в «Зимней вишне» пожарных будут добиваться оправдания

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Ленинский районный суда Кемерова 10 ноября завершил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Из восьми человек, которые проходили по этому уголовному делу, четверо находились все это время в СИЗО, еще четверо находились под домашним арестом. Сегодня их взяли под стражу в зале суда.

- Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает 1200 листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки, - сообщил судья, завершая оглашение приговора.

Среди взятых под стражу в зале суда - Сергей Генин и Андрей Бурсин, пожарные, которые были в тот день в ТРЦ «Зимняя вишня». Бурсин осужден на шесть лет лишения свободы, а Генин – на пять. Адвокаты пожарных сообщили, что будут добиваться их оправдания.

- Тем удивительнее обвинительный приговор и наказание, назначенное Бурсину и Генину: шесть и пять лет колонии соответственно. Он является несправедливым и незаконным, - сообщила адвокат.

Она отметила, что более трех лет изучала это дело и пришла к убеждению, что пожарные действовали на пределе своих возможностей и сделали все, что смогли в тех обстоятельствах, и никаких норм не нарушали.

Кроме того, пожарное сообщество предлагает жителям подписать петиции против решения по делу «Зимней вишни» в отношении пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которые работали в горящем ТРЦ. Представители пожарного сообщества считают, что огнеборцы сделали все от них зависящее, чтобы спасти людей, а не бездействовали.

К настоящему времени петицию в поддержку Сергея Генина подписали 70 618 человек, в поддержку Андрея Бурсина - 87 309 человек.

Напомним, что суд в Кемерове обязал МЧС выплатить семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» компенсацию. Также суд обязал компании, где работали осужденные по делу о пожаре в «Зимней вишне», выплатить компенсации семьям погибших. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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