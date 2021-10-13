«Мы здесь все подыхаем»: суд в Кемерове продолжил зачитывать приговор фигурантам дела по пожару в «Зимней вишне»

Три с половиной года назад в пожаре погибли 60 человек. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 13 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

В шестой день, 13 октября перед началом судебного процесса фигуранты общались со своими адвокатами. В этот раз количество потерпевших в зале суда увеличилось, так как приближается оглашение приговора. Судья начал заседание с зачитывания сообщений, которые поступали диспетчерам оперативных служб в день пожара. На каждом из которых были слышны шумы, эмоциональные крики детей и взрослых на заднем плане.

- «Скорее-скорее «Зимняя вишня» горим все. Скорее мы на четвертом этаже возле туалета. Нас тут шесть человек. Горим все, быстренько приезжайте. Мы будем у запасного выхода. Вы меня слышите? Быстрее! Мы здесь все подыхаем», «Девушка, пожар-пожар. Мы в кинозале №2 в «Зимней вишне». Здесь все рушится, черный дым, пожалуйста, дети кричат. Нам что делать? Нам что делать? Мы ничего не можем понять, здесь валит черный дым. Нам некуда выйти, мы задыхаемся. Девушка, скажите, что-нибудь, пожалуйста, что нам делать? Тут много детей, все кричат. Дым валит все сильнее и сильнее. Почему нас оставили? Это четвертый этаж, а какой черный дым. Господи, пожалуйста», - записи звонков в диспетчерскую службу.

В зале суда были слышны всхлипывания, присутствующие с трудом сдерживали слезы. После судья зачитал, что ранее в « Зимней Вишне» были выявлены нарушения противопожарных требований, деятельность ТРЦ нужно было прекратить.

- Поскольку ТРЦ 25.03.2018 было открыто для посетителей и на момент возникновения пожара в нем находилось значительной количество людей, точное число которых неизвестно. Наличие выше приведенных нарушений, а также выше описанные неправомерные действия и бездействия подсудимых привили к тяжким последствиям и смерти 60 человек, - сообщил судья.

Далее судья зачитал показания потерпевших, которые в основном отметили, что во время пожара была непонятна схема передвижения в ТРЦ. Поскольку не было опознавательных знаков, что осложняло выход из здания.

- Торговый центр был слишком большой, было мало выходов и можно было запутаться. Все было построено как лабиринт. Не было знаков, стрелочек, табличек, которые бы указывали на эвакуационный выход,- рассказал потерпевший.

На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 19 октября в 14.00.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. Расписание сформировано до 19 октября.

В четвертый день, 7 октября заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных . Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

В пятый день, 12 октября судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.