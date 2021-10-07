Первый приговор по пожару в «Зимней вишне»: суд в Кемерове продолжил оглашение

Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 7 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. Расписание сформировано до 14 октября.

На заседании в зале суда 7 октября численность потерпевших и представителей СМИ значительно уменьшилась. Перед началом судебного процесса Георгий Соболев, Надежда Судденок и Юлия Богданова общались со своими адвокатами. Судья начал заседание с фигуранта Сергея Генина. Суд стал описывать его действия в день пожара. Перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

- При этом Генин вместе с подчиненными и очевидцем Ананьевым, находясь в ТРЦ вблизи лестничных маршей до кратчайшего пути в кинозал на 4-м этаже, Генин проявил преступную небрежность, не предвидя наступление общественно опасных последствий и смерти двух и более лиц, хотя при должной внимательности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к своим должностным обязанностям, направил возглавляемое им звено ГДЗС к дальнему лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части ТРЦ, хотя Генин достоверно знал кратчайший путь со слов Ананьева и изученных планов-схем, - сообщил суд.

В результате звено ГДЗС под командованием Генина безвозвратно утратило время, которое нужно было использовать для обнаружения, спасения и эвакуации людей.

После судья перешел к фигуранту Андрею Бурсину. Суд зачитал выдержки из федерального закона об обеспечении пожарной безопасности. Судья сообщил, что Бурсин не организовал и не провел опрос лиц, не уточнил возможные места нахождения людей в ТРЦ. Не скоординировал действия, не изучил и не обеспечил план тушения ТРЦ. Также суд добавил, что звенья ГДЗС обследовали одновременно помещения спортзала и кафе. При этом информации о нахождении там людей не было, впоследствии там никого и не было обнаружено.

- Безрезультатно обследовали малую часть помещений 4-го этажа, потратив при этом необоснованно большое время - 12 минут. Вследствие чего 60 человек, в том числе 37 детей, не были эвакуированы на начальной стадии пожара, - отметил судья.

Бурсин пояснил, что в его действиях по тушению пожара и эвакуации людей мешало отсутствие системы пожарной сигнализации в ТРЦ, отсутствие аварийного освещения, отсутствие источника водоснабжения, так как в пожарных кранах не было воды.

Показания фигурантов

Позже судья продолжил зачитывать приговор. Он отметил ту информацию, которую подсудимые сообщали во время своих показаний во время судебных разбирательств.

Судья сообщил, что Юлия Богданова частично признала свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Техническое состояние здания ТРЦ она никогда не обсуждала с Вячеславом Вишневским. Также суд зачитал показания Надежды Судденок, которая в свою очередь не проводила инструктажи по технике безопасности, тем самым частично признала свою вину.

После судья перешел к показаниям Георгия Соболева. Отмечено, что Соболев говорил Богдановой, что в ТЦ слишком плотно расположены торговые площади, что превращало «Зимнюю вишню» в лабиринт, но она игнорировала его слова.

Суд зачитал показания Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор». Сообщается, что с 2015 года Полозиненко подавал коммерческие предложения, но Вячеславу Вишневскому было неинтересно сотрудничать с компанией Полозиненко. После судья перешел к Александру Никитину, который был подчиненным Полозиненко, инженером противопожарной системы. Во время своих показаний Никитин с предъявленными обвинениями не согласился. В своих показаниях Никитин говорил, что нельзя визуально определить, в каком режиме работает система. Были ложные срабатывания из-за попадания туда воды, насекомых.

Позже судья перешел к Сергею Антюшину, охранику. Ему поступил звуковой сигнал о пожаре, он его отключил на мониторе, но в здании звуковой сигнал не сработал. Антюшин нажал на кнопку не сразу, а спустя время, так как думал, что все запустится в автоматическом режиме. Кнопка не сработала, пожарная сигнализация и система оповещения не запустились. Звуковые оповещения отображались только на мониторе Антюшина, то есть сигнализацию было слышно только у него в кабинете.

Пожарная служба МЧС прибыла в течение 5-7 минут после того, как Антюшин позвонил в МЧС. Сотрудники МЧС сразу же побежали к очагу возгорания, на 4-й этаж, с целью его тушения. Антюшин отметил, что не знал, что на 4-м этаже перекрыты безопасные выходы.

Судья зачитал показания Сергея Генина. Во время пути следования к месту пожара Бурсин сообщил по радио, что на 4-м этаже есть люди. Они увидели, что из здания идет дым. Генину очевидец Ананьев номер кинозала не называл. Подошел охранник, который сообщил про короткий путь до кинозала. Генин поверил охраннику, потому как по тем планам-схемам, которые имелись, там был короткий путь. После Генин вышел вместе с пострадавшим Михаилом Трусовым, которого звено Генина обнаружило на 4-м этаже, и передал его бригаде скорой помощи.

Судья перешел к показаниям Андрея Бурсина. Отмечено, что Бурсин не получал информацию, где конкретно и сколько людей находятся на 4-м этаже.

После судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 12 октября в 12.00.

Напомним, 5 октября гособвинение озвучило желаемые сроки по еще одному уголовному делу «Зимней вишни», где обвиняемыми проходят чиновники Госстройнадзора. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.