Еще одно дело «Зимней вишни»: гособвинение назвало желаемые сроки бывшим чиновникам – от 8 до 21 года

Самый большой срок и самый крупный штраф обвинитель попросил для бывшей главы Госстройнадзора Танзилии Комковой. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Центральном районном суде Кемерова начались прения сторон по еще одному уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого в марте 2018 года погибли 60 человек. В нем в качестве обвиняемых фигурируют бывший начальник областной инспекции строительного надзора со своим сыном и его приятелем и ее подчиненная, работавшая в должности начальника одного из отделов ведомства. Об этом сегодня «Комсомолке» сообщила адвокат потерпевших в пожаре в «Зимней вишне» Анна Воронкина.

В ходе прений гособвинение обозначило желаемые сроки фигурантам дела – от 8 лет до 21 года лишения свободы, плюс крупный штраф кратный сумме взятки.

Так, самый большой срок прокуратура потребовала для экс-начальника инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой - 21 год лишения свободы и 450 миллионов рублей штрафа.

Также по данному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» проходят сын Комковой Эдуард, для которого гособвинение запросило 12 лет лишения свободы по ст. 290 ч. 6 плюс штраф в размере 420 миллионов рублей, директор строительной компании «ИСК «Ресурс», которая, как считает следствие, оказала мнимые услуги по проектированию реконструкции здания «Кемеровского кондитерского комбината» под ТРЦ, Никита Чередниченко - 18 лет лишения свободы со штрафом 420 миллионов 400 тысяч рублей и начальник отдела областной инспекции Гостройнадзора Светлана Шенгерей - 8 лет лишения свободы.

Для всех обвиняемых озвученные прокуратурой сроки стали настоящим шоком: такого сурового наказания никто из них не ожидал.

Напомним, что Танзилю Комкову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывшему руководителю регионального Стройнадзора (в 2015 Танзиля поменяла работу) вменяют, что она не воспрепятствовала запуску в эксплуатацию самостроя.

В 2013 году сотрудники управления архитектуры Кемерова выявили, что проводятся незаконные строительные работы: кондитерскую фабрику перестраивают в Торгово-развлекательный комплекс. О данном нарушении сообщили в Стройнадзор. Но никаких действий не последовало: Комкова назначила слушание по материалам, лишь когда истек срок давности. Как полагает следствие, сделала она это по просьбе своего сына, который тесно общался с руководством «Зимней вишни».

По данным следствия, Комкова также при участии своего сына и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика - гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни» без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс» с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили. Также Комкову обвиняли по ч.3 ст. 174 – УК РФ – легализации полученных денег, но так как данное преступление относится к категории средней тяжести, его срок давности истек, и наказывать за него ее уже не будут.

Сын чиновницы Эдуард Комков и его приятель и партнер по бизнесу Никита Чередниченко обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Светлана Шенгерей - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия»). По версии следствия, в 2014 году при проверке ТРЦ Шенгерей намеренно по указанию руководства скрыла информацию о нарушениях пожарной безопасности. Отмечалось, что она подписала акт, согласно которому реконструкцию провели в соответствии с необходимыми требованиями, а также заключение, необходимое для получения разрешения на ввод здания.

Добавим, что по информации следствия, через несколько дней после пожара в «Зимней вишне» Танзиля Комкова пыталась выехать за пределы России. 29 марта 2018 года, экс-начальница Госстройнадзора Кузбасса улетела в Москву, где и была задержана. Своей вины в ходе следствия она не признала и во время предъявления обвинения заявила, что вообще не понимает, почему ей предъявляют какие-либо обвинения.

- Я как руководитель инспекции отвечала за обеспечение и организацию работы в соответствии с нормативными актами, отслеживала процесс строительства по Кемеровской области только по информации, представленной мне заместителем по строительству и заместителем по правовым вопросам. На объекты я не выезжала, это не входит в мои полномочия, допроектную документацию я не рассматривала, протоколы по административным делам я не составляла, - сказала в суде экс-чиновница.

Напомним, в данный момент еще в одном суде Кемерова уже оглашают приговор восьми обвиняемым по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ. Судья еще пока не назвал сроки наказания, однако гособвинитель в зависимости от вины и тяжести преступления каждого, запросил для них от 5 до 14,5 года лишения свободы.

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