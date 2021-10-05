С привкусом дыма и слез: в Кемерове ждут первого приговора по «Зимней вишне»

Четверо подсудимых: Богданова, Судденок, Соболев и Антюшин все время следствия провели в СИЗО. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Во вторник, 5 октября, в Ленинском районном суде Кемерова продолжат оглашать приговор первым восьми обвиняемым, по громкому делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек.

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ИМЕНА

О трагедии, которая произошла в Кемерове три с половиной года назад в марте 2018-го, сейчас напоминает только красивый Парк Ангелов, который разбили на месте стоявшего здесь когда-то торгово-развлекательного центра. В нем церковь с именами 23 взрослых и 37 детей, ротонда с глюкофоном, на нем также перечислены имена погибших, и памятный камень в сквере по соседству, куда все первые дни после пожара в «Зимней вишне» кемеровчане несли цветы, игрушки, фотографии, свечи…

Сейчас на месте "Зимней вишни" находится красивый парк. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Все три с половиной прошедших года возле этого камня постоянно появляются цветы и мягкие игрушки. За прожитое время боль притупилась, но и сейчас горожане помнят, его просто невозможно забыть - тот день, когда Кемерово накрыло черной тучей отчаяния с горьким привкусом слез и дыма.

Это случилось 25 марта 2018 года. День был воскресным, у ребятишек заканчивались каникулы, и многие отправились с детьми в один из самых популярных ТРЦ города, в котором было много развлечений именно для юных посетителей: контактный зоопарк, парк с аттракционами, батутный центр, детское кафе, кинотеатр, где как раз показывали мультфильмы…

Пожар вспыхнул около 16.10 на четвертом этаже здания, где и располагались почти все развлекательные зоны. Уже установлено, что причиной стало короткое замыкание в одном из светильников над бассейном с поролоновыми кубиками. Его рассеиватель расплавился, огненные капли упали в поролон и тот моментально вспыхнул. Как потом установят дознаватели, у сотен людей было всего пять минут чтобы покинуть четвертый этаж: огонь быстро, широкими дорожками разбежался по большой площади, отрезая от выхода всех, кто не успел вовремя эвакуироваться. В том числе и 37 зрителей в одном из кинозалов. Еще 23 человека погибли у закрытого на ключ пожарного выхода, не имея возможности ни выйти, ни повернуть назад - к эскалатору, дорога к которому уже вся полыхала… В огненной и дымовой ловушке люди остались целыми семьями. В это время, всего в нескольких метрах от них, родные стояли за оцеплением вокруг ТРЦ и до последнего верили, что пожарные сумеют их спасти. Но они не смогли, не дошли….

Здание, без всяких разрешений и на скорую руку переделанное в торговый центр из бывшей кондитерской фабрики, в котором проигнорировали большинство требований пожбезопасности, стало братской могилой для шести десятков человек. Где кто из них, потом пришлось определять по генетической экспертизе.

Кстати, горький урок «Зимней вишни» не прошел даром. Сейчас в Кемерове закрыты сразу пять торговых центров из-за различных нарушений пожарной безопасности.

ОТ ДИРЕКТОРА ДО ОХРАННИКА И ДВУХ ПОЖАРНЫХ

Процесс оглашения приговора будет небыстрым из-за большого количества подсудимых. Это займет примерно пять дней с перерывами. Первое заседание состоялось в четверг, 30 сентября. Напомним, в вводной части документа судья огласил, что суд установил, что все восемь совершили то, в чем их обвиняют.

В числе тех, кто сегодня сидит на скамье подсудимых

- генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) Юлия Богданова;

- генеральный директор ООО «Зимняя Вишня» (управляющая компания двух верхних этажей здания) Надежда Судденок;

- технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев;

- руководитель фирмы «Системный интегратор» ( обслуживала пожарную сигнализации в здании ТРЦ) Игорь Полозиненко;

- сотрудник фирмы «Системный интегратор, непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александр Никитин;

- сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить пожарную сигнализацию Сергей Антюшин

- начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин: он проигнорировал слова очевидцы о короткой дороге в кинозал и упустил время для спасения людей;

- начальник службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин: он, руководя тушением, вопреки уставу не организовал разведку должным образом, что и помешало вовремя найти тех, кто ждал помощи.

В зависимости от вменяемого преступления, прокуроры запросили для обвиняемых от пяти до 14,5 года. Ниже мы расскажем кого и в чем обвиняют, и какой срок им грозит. Просим читателей простить, за то, что сейчас будет юридическая терминология, но из Уголовного кодекса слов не выкинешь.

Всего в первом деле фигурируют три статьи УК РФ:

ч.3 ст. 219 - «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»;

- ч.3 ст. 238 - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»;

- ч.3 ст. 293 - «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев обвиняются по первым двум статьям, причем свои преступления они совершили организованной группой, которую и создала Богданова. Прокурор запросил для нее с учетом частичного ею признания вины, частичного возмещения ущерба и наличия маленького ребенка 14,5 года лишения свободы, Судденок - 14 лет, для Соболева - 13 лет.

Суд установил, что Георгий Соболев, Надежда Судденок и Юлия Богданова (справа) действовали организованной группой. Фото: Данил Айкин.

По ч.3 238-й статьи обвиняется и охранник Сергей Антюшин, для которого запросили девять с половиной лет колонии, а Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин - по ч.3. ст. 219. Для них прокурор счел достаточным шесть лет и восемь месяцев и пять с половиной лет соответственно.

Обоих пожарных судят за халатность. Для Сергея Генина прокурор запросил пять лет лишения свободы, Андрею Бурсину - шесть лет.

Следующие заседания состоятся 6, 12 и 14 октября.

«КП» будет следить за процессом и информировать читателей, что происходит в зале суда

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