Кемеровский суд признал, что двое пожарных, обвиняемых по делу «Зимней вишни», допустили халатность

В зале суда собрались больше сотни человек. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове сегодня зачитывают приговор по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшего 25 марта 2018 года, и унесшего жизни 60 человек, в числе которых оказались 37 детей.

В числе подсудимых, которым сегодня вынесут приговор, есть и двое пожарных: начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого о отряда ФПС, который руководил тушением ТЦ Андрей Бурсин. Их обвиняют в халатности, которая повлекла смерть двух и более человек - ч.3 ст. 293 УК РФ. Согласно санкциям статьи, максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы, однако сторона обвинения запросила Генину пять лет, а Бурсину - шесть лет лишения свободы.

Судья Николай Быданцев, который ведет процесс, в ходе оглашения материалов дела, заявил, что суд, «установил, что Генин Сергей Владимирович и Бурсин Андрей Сергеевич совершили халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сроки наказания пока не оглашены.

Сергей Генин не пошел за отцом трех девочек, который пытался показать ему дорогу в кинозал, где оставались люди. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, что халатность Сергея Генина заключалась в том, что он, будучи командиром звена газодымозащитной службы, вместе с двумя подчиненными и отцом трех девочек, находившихся в кинозале, зашел в здание горящего торгового центра через западный вход. Несмотря на то, что мужчина сообщил им, что в кинотеатре остались люди и даже показал лестницу, по которой можно было быстрее всего добраться до кинозала, где находились его дочери, начальник караула проигнорировал его слова. Кроме того, он, не сверившись с планами эвакуации, чтобы определить кратчайшие пути спасения людей, отправился со своими подчиненными, которые в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром, к дальней лестнице, где, поднявшись по ней до четвертого этажа, натолкнулись на запертую дверь. И только после этого они вернулись к той лестнице, на которую им указывал отчаявшийся отец, ранее уже пытавшийся несколько раз добраться до своих дочерей, и беспрепятственно поднялись на четвертый этаж. В результате пожарными было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей, что и привело к гибели 37 человек, находившихся в зале кинотеатра ТЦ «Зимняя вишня» от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов.

Андрей Бурсин поначалу вообще был в списках героев «Зимней вишни»: сразу после пожара он рассказывал с какими трудностями пришлось столкнуться пожарным во время тушения. Например, что никто из сотрудников или руководства ТЦ их не встретил, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было, а все эвакуационные выходы были закрыты. Пожарным пришлось выносить и охлаждать газовые баллоны из здания, чтобы избежать еще больших разрушений, так как к тому времени на четвертом этаже ТЦ, по словам Андрея Бурсина, уже произошел один взрыв.

Кроме того, он рассказал о спасении 13 человек, которые находились на крыше, куда уже подбирался огонь и одного мужчины, выжившего на четвертом этаже, а также женщины, к которую вытащили из заблокированного лифта. А спустя три с половиной месяца обвинение в халатности предъявили и ему: за то, что действуя в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», Бурсин не организовал управление силами и средствами кемеровского пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, а также что не провел разведку, как полагается уставом.

Андрей Бурсин, нарушив устав пожарных, не организовал разведку должным образом. Фото: Кирилл ЧАЩИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотел вернуться за детьми, но уже не смог»: пострадавший Михаил Трусов рассказал о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Михаил Трусов сидит на больничной кровати. Его руки в ссадинах. Но это, он считает, все ерунда.

-Самочувствие сейчас у меня уже хорошее, - говорит. И тут же сам себя поправляет: -То есть по сравнению с тем, что было, когда меня привезли. (подробности)

«Все эвакуационные выходы были закрыты»: Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин о ЧС в «Зимней вишне»

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кузбасса Андрей Бурсин рассказал, что когда начался пожар в «Зимней вишне», на месте не было ни администрации, ни охраны. Огнеборец также отметил, что в здании не работал ни один из эвакуационных выходов. (подробности)

«Они развернулись и побежали»: пострадавший в ТРЦ «Зимняя вишня» рассказал об ошибке пожарных

Один из невольных свидетелей трагедии, которая произошла в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, рассказал об ошибке пожарных. В тот день мужчина потерял трех своих дочерей. (подробности)