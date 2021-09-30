Кемеровский суд: в «Зимней вишне» была создана ОПГ

Суд признл, что Юлия Богданова (на фото слева), решила создать ОПГ и пригласила в нее Надежду Судденок, чтобы извлечь больше выгоды. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В четверг, 30 сентября, в Кемерове началось вынесение приговора по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых - фигуранты первого дела, всего восемь человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и генеральный директор компании Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер «Системного интегратора» Александр Никитин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался на четвертом этаже. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Суд установил, что Судденок, Соболев и Богданова оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

При этом в ходе оглашения приговора суд признал часть фигурантов членами орагнизованной преступной группы. Юлия Богданова, по мнению следствия, являясь гендиректором компании-собственника ТРЦ, решила собрать ОПГ с целью получения денежной выгоды путем создания видимости пожарной безопасности и, соответственно, экономии на вложениях в пожарную безопасность.Также суд признал, что Полозиненко и Никитин допустили нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие смерть двух и более человек, а охранник Сергей Антюшин - услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

Пожар в торговом центре унес жизни 60 человек. Фото: REUTERS

Генин и Бурсин, по мнению суда, допустили халатность, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей. Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.

Большая часть погибших осталась в кинозале ждать пожарных и не дождалась. Фото: REUTERS

Сроки наказания подсудимым озвучат позже. Следующее заседание назначено на 5 октября.

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, 37 из них - дети.

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