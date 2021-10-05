В Кемерове суд продолжил зачитывать приговор фигурантам дела по «Зимней вишне»

Во второй день оглашения приговора судья зачитал должностные инструкции фигурантов. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 5 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Заседание началось без задержки в 12.00. Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. В этот раз потерпевших и представителей СМИ было намного меньше, чем в первое заседание, которое состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность.

По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

Во второй день оглашения приговора судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Так Богданова, являясь гендиректором ТРЦ, должна была в пределах своей компетенции следить за соблюдением пожарной безопасности. Соболев, как техдиректор был обязан знать и соблюдать требования пожарной безопасности, организовывать отработку внештатных ситуаций. При этом Соболев выявлял нарушения пожарной безопасности, о чем он докладывал Богдановой в присутствии Судденок.

Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. На Полозиненко возложены обязанности по соблюдению пожарной безопасности, в том числе информирование госорганов о состоянии системы пожарной безопасности на обслуживаемом объекте. Полозиненко знал, что система пожаротушения имеет недостатки, система порошкового тушения не подключена к автоматическому оповещению, что не позволяло ей работать нормально. Однако Полозиненко проигнорировал и не оповестил надзорные органы.

- Несоблюдение требований пожарной безопасности Полозиненко, на котором лежала ответственность по их соблюдению, привело к гибели, - сообщил Николай Быданцев.

Также в ходе заседания судья огласил список погибших и пострадавших. В отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии.

- Никитин, преследуя корыстные мотивы, зная, что система пожаротушения находится в неисправном состоянии, осознавая общественную опасность бездействия, не обеспечил должное обслуживание оборудования, - отметил судья.

На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 6 октября в 14.00. Напомним, 5 октября гособвинение озвучило желаемые сроки по еще одному уголовному делу «Зимней вишни», где обвиняемыми проходят чиновники Госстройнадзора. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения.