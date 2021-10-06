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Общество6 октября 2021 19:15

В Кемерово суд продолжил оглашать приговор фигурантам дела по «Зимней вишне»

Три с половиной года назад в пожаре погибли 60 человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым.

Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 6 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Заседание началось с задержкой на 10 минут в 14.10. Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось вчера, 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. Расписание сформировано до 14 октября.

На заседании в зале суда сегодня, 6 октября численность потерпевших и представителей СМИ значительно уменьшилась. Перед началом судебного процесса Надежда Судденок и Юлия Богданова общались со своими адвокатами. Судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина.

- Преступное бездействие Никитина состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями, - сообщил Николай Быданцев.

Судья перешел к фигуранту Сергею Антюшину. Суд отметил, что Сергей Антюшин, согласно должностным обязанностям, должен был находиться на рабочем месте. При возникновении пожара он должен был вызвать сотрудников пожарной охраны и обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны. После Николай Быданцев стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Также он не обеспечил эвакуацию, не встретил пожарных, не сообщил им, где находятся люди и какие есть пути эвакуации в ТЦ.

- Умышленно оказывая услуги, не отвечающие безопасности, не предвидя общественную опасность, он не запустил систему пожарного оповещения в механическом режиме, то есть не нажал кнопку системы оповещения, не обеспечил безопасную эвакуацию. Вследствие бездействия Антюшина не остановился лифт и эскалатор, - отметил суд.

Позже судья объявил 10-минутный перерыв, во время которого «Комсомолка» хотела задать несколько вопросов потерпевшим. Однако они не были расположены к общению.

Далее заседание продолжилось. Судья перешел к фигуранту Сергею Генину. Николай Быданцев зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 7 октября в 12.00.

Напомним, 5 октября гособвинение озвучило желаемые сроки по еще одному уголовному делу «Зимней вишни», где обвиняемыми проходят чиновники Госстройнадзора. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

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