В Кемерове суд продолжил оглашение первого приговора по пожару в «Зимней вишне»

В Ленинском районном суде Кемерова 12 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 12 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. Расписание сформировано до 19 октября.

В четвертый день, 7 октября заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных . Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

Судья зачитал, что Генин получил от очевидца Ананьева сведения о том, что на четвертом этаже в кинозале люди, в том числе дети, и их нужно спасать. Однако навстречу пожарным прибежал охранник, который сообщил, что покажет короткий путь. Генин поверил охраннику и звено ГДЗС под его командованием безвозвратно утратило время, которое нужно было использовать для обнаружения, спасения и эвакуации людей.

В пятый день, 12 октября перед началом судебного процесса фигуранты общались со своими адвокатами. Судья начал заседание с продолжения зачитывания выдержек из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

- Труп, которой обгорел, токсическая концентрация карбоксигемоглобина в крови 96%, наличие копоти в дыхательных путях указывает на прижизненное пребывание в очаге пожара и не исключает возможности наступления смерти от гипоксического воздействия оксида углерода, - зачитал судья.

На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 13 октября в 12.00.

Напомним, 5 октября гособвинение озвучило желаемые сроки по еще одному уголовному делу «Зимней вишни», где обвиняемыми проходят чиновники Госстройнадзора. Прокуратура просит для них от 8 лет до 21 года заключения.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.