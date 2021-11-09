Кемеровский суд обязал компании, где работали осужденные по делу о пожаре в «Зимней вишне», выплатить компенсации семьям погибших

Суд продолжил оглашение резолютивной части приговора по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кемерове суд 9 ноября продолжил оглашение резолютивной части приговора по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Судья перешел к назначению компенсаций морального вреда потерпевшим в связи с гибелью их родственников. В общей сложности семьи получат по одному миллиону рублей.

- Взыскать… в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда… совершенными подсудимыми Богдановой, Судденок, Соболевым в связи с гибелью… с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 200 тысяч рублей, ООО «Зимняя Вишня» 100 тысяч рублей, ООО «Бизнес спорт Кемерово» 100 тысяч рублей, - сообщил суд.

Также будет взыскано с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 100 тысяч рублей, с ООО «Зимняя Вишня» 50 тысяч рублей и с ООО «Бизнес спорт Кемерово» 50 тысяч рублей.

Кроме того, выплатит 150 тысяч рублей морального вреда ООО «Системный интегратор», которое обслуживало пожарную сигнализацию в здании ТРЦ, руководитель фирмы Игорь Полозиненко. Инженер той же компании Александр Никитин, непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации. С частного предприятия охранявшего ТРЦ будет взыскано 100 тысяч рублей.

Также суд взыщет в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда совершенного подсудимым Бурсиным с министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 150 тысяч рублей.

Напомним, что 29 ноября суд огласили приговор фигурантам по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Также суд в Кемерове обязал МЧС выплатить семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» компенсацию. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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