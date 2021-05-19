Родители погибших в «Зимней вишне» детей потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Кроме того, 60 процентов от заявленной суммы родственники просят взыскать с ОАО«Кемеровский кондитерский комбинат», 30 процентов с МЧС и 10 процентов с остальных гражданских ответчиков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во вторник, 18 мая, в Заводском районном суде Кемерова прошло очередное заседание по рассмотрению дела о пожаре в «Зимней вишне».

Судебное следствие началось весной 2019-го и заняло два года. Такой срок связан с тем, что материалы уголовного дела насчитывают больше 350 томов и опросить суду пришлось 500 с лишним человек - свидетелей, потерпевших, подсудимых, специалистов, давших заключения, кроме того были изучены результаты многочисленных экспертиз и вещественные доказательства. Кроме того, 12 мая этого года приступили к прениям по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Двое родителей, чьи дети погибли при пожаре, потребовали во время дачи показаний взыскать с обвиняемых моральную компенсацию 100 миллионов рублей за каждого погибшего ребенка.

- Я полагаю, что любая сумма компенсации не может быть чрезмерной и, к сожалению, не может компенсировать боль утраты. Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери, - сообщил отец двоих погибших детей Эдуард Ковалевский на судебном заседании.

Также о компенсации заявила мать погибшей девочки.

- В погоне за прибылью (собственники) умышленно допустили существенные нарушения пожарной безопасности, что послужило основной причиной пожара и основной причиной гибели людей, - сказала мать погибшей девятилетней девочки Елена Тесленко.

Она добавила, что 60 процентов от заявленной суммы просит взыскать с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», 30 процентов с МЧС и 10 процентов с остальных гражданских ответчиков.

До этого суд обязал собственников ТРЦ выплатить родственникам погибших дополнительные компенсации на общую сумму 154 миллиона рублей.

Руководство бывшего ТЦ обвиняется в тяжком преступлении. Фото: Данил АЙКИН.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Также прокурор запросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» сроки лишения свободы от 5 до 14,5 года.

Кроме того, на прениях, продолжившихся в суде 13 мая: отец троих погибших девочек Александр Ананьев попросил суд вернуть дело на дополнительное расследование. По его мнению, на скамье подсудимых должно сидеть еще несколько человек.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.