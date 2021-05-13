Отец трех погибших в «Зимней вишне» девочек просит суд вернуть дело на дорасследование

В день трагедии мужчина встретил группу пожарных у входа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кемерове отец потерявший при пожаре в «Зимней вишне» трех дочерей попросит суд вернуть уголовное дело на дополнительное расследование. В момент происшествия именно он пытался показать короткий путь в горящий кинозал, но пожарные его не послушали. Мужчина считает, что в произошедшем также могут быть виноваты и другие сотрудники МЧС и частное охранное предприятие, работавшее в ТРЦ.

В день трагедии мужчина встретил группу пожарных у входа в «Зимнюю вишню», что подтверждается видеозаписью. Он не раз предлагал Генину показать короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ к очагу пожара. По версии гособвинения, таким образом пожарные потеряли необходимое для спасения людей время. А Бурсин, руководивший тушением, по мнению обвинения, неверно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось.

В настоящее время Заводский районный суд завершил судебное следствие, длившееся два года. С 12 мая он приступил к прениям по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Также прокурор запросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» сроки лишения свободы от 5 до 14,5 года.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.