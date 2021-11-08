Суд в Кемерове обязал МЧС выплатить семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» компенсацию

Продолжилось оглашение резолютивной части приговора по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кемеровский суд обязал МЧС РФ выплатить по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в «Зимней вишне». 8 ноября продолжилось оглашение резолютивной части приговора. Судья сообщает, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков.

- Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей, - сообщил судья.

Ранее суд в Кемерове 29 ноября огласили приговор фигурантам по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Тогда же суд сообщил, что работодатель должен заплатить каждому близкому родственнику за каждого погибшего в «Зимней вишне» по одному миллиону рублей.

Отметим, что по обвинению в халатности суд приговорил начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части, Сергея Генина к пяти годам лишения свободы, как и требовало гособвинение. Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне», Андрею Бурсину также назначили затребованный прокурором срок - шесть лет заключения. Адвокаты всех осужденных намерены обжаловать вынесенные приговоры.

Кроме того, пожарное сообщество предлагает жителям подписать петиции против решения по делу «Зимней вишни» в отношении пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которые работали в горящем ТРЦ. Представители пожарного сообщества считают, что огнеборцы сделали все от них зависящее, чтобы спасти людей, а не бездействовали.

К настоящему времени петицию в поддержку Сергея Генина подписали 67 430 человек, в поддержку Андрея Бурсина – 85 210 человек.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.